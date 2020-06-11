Список домов, где в Мурманске летом 2020 года заменят лифты

Уже этим летом у мурманчан появится возможность кататься вверх да вниз на новеньких лифтах. Так как многие подъемники в многоквартирных домах заполярной столицы стали выглядеть совсем печально, Фонд капитального ремонта Мурманской области взял дело в свои руки. Так, в 99 жилых домах Мурманска заменят старые лифты на новые и современные.

- По программе капремонта будет установлено новое оборудование, а не ремонт старых лифтов. Это сделано в целях безопасности эксплуатации. Как правило, дома в регионе двухподъездные и более, и лифты чаще всего меняются во всем здании. Всего в 2020 году запланировано установить 197 новых электроподъемников, - рассказал "КП" региональный оператор.

Стоимость работ по краткосрочному плану на 2020 год обойдется в 488 миллионов рублей. Это средства, накопленные собственниками в «общем котле» фонда капремонта плюс субсидия из областного бюджета. В сумму включена цена самих лифтов, услуг по установке оборудования и по строительному контролю. В Мурманск уже начинают поступать первые лифты, прибывающие по контракту, заключенному с Щербинским лифтовым заводом.

- По этому лоту заменят 170 лифтов в 82 домах областного центра. Также в ближайшее время определят поставщиков, которые привезут еще 27 подъемников для 17 многоквартирных домов, - отметили в фонде капремонта.

Установка новых лифтов в Мурманске начнется ориентировочно в начале июля. График всех работ по замене выстроят так, чтобы жители домов не остались без подъемника больше, чем на полтора месяца.

Большая часть - 158 лифтов - появится в многоквартирных домах Первомайского округа (77 зданий). В Октябрьском и Ленинском округах заменят 10 лифтов.

Адреса, по которым в ближайшее время начнутся работы по замене лифтов:

улица Бабикова - дом №9

улица Баумана - дома №12, 2, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 43/1, 43/2, 45, 47

улица Беринга - дома №1, 10, 12, 14, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 8, 9

улица Бочкова - дом №8

улица Воровского - дома №19 и 21

улица Достоевского - дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31

улица Ивченко - дома №5, 9 и 17

проспект Кольский - дома №103, 107, 109, 111, 113, 133, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2 и 150/3.

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