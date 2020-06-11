2020-06-10T22:54:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 июня 2020 года: 3700 заболевших и 2569 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 июня 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Число заболевших коронавирусом в Мурманской области близится к 4 тысячам.Число заболевших коронавирусом в Мурманской области близится к 4 тысячам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус уверенно разгуливает по Мурманской области, причем семимильными шагами. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выявили 26 новых случаев заражения. Всего же COVID-19 заболели 3700 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+17). Всего диагноз поставили 678 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2290 человек. За последние сутки там не выявлено новых случаев.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1410 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 130), Мончегорске (+1, всего 135), Кировске (+3, всего 107), Печенгском районе (+1, всего 47).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах - 172 зараженных, Печенгском районе - 46, Кольском районе - 56, Кандалакшском районе - 19, Оленегорске - 19, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе - по 6, Терском районе - 4, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2569 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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