Директор краеведческого музея в Мурманске пыталась вывезти предметы старины через границу с Норвегией

Пилотка, форменный берет, медицинская косынка, носовой платок с вышивкой, карманное зеркало, почтовый конверт, тканевый кисет, керамическая сахарница, - вот неполный список экспонатов, которые обнаружили на КПП «Борисоглебск» на российско-норвежской границе у директора Мурманского областного музея Елены Химчук.

Еще до того, как на границу повесили замок из-за коронавируса, Елена Павловна поехала на выставку «Женщина и война» в Киркенесе, там должны были быть выставлены и эти военные вещи, включенные в Музейный фонд РФ. Однако во время прохождения «зеленого коридора» выяснилось, что экспонаты – в общей сложности 15 единиц - не были задекларированы. И находились среди личных вещей директора музея – обнаружили их во время досмотра, сама Елена Химчук о культурных ценностях не сообщила.

- Жительница Мурманской области указала, что не знала о необходимости декларировать данные вещи, - уточнили в пресс-службе Мурманской таможни.

При этом музей оформил документы на вывоз экспонатов, например, паспорта предметов, страховые полиса, соответствующие акты и т.д. Но проблема возникла именно из-за декларации.

В отношении Мурманского областного краеведческого музея возбудили два административных дела по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров при перемещении через таможенную границу ЕАЭС) и по статье 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС). В настоящее время дела переданы в суд.

Кроме того, по данным фактам Мурманской таможней возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей), которые переданы по подследственности в ОМВД России по Печенгскому району Мурманской области для проведения предварительного расследования.

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