Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 июня 2020 года: 661 зараженный, 7 умерших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили еще 98 новых зараженных. Всего же COVID-19 поразил 3674 человека.

Больше всего заболевших снова выявили в Мурманске (+52). Всего диагноз поставили 661 жителю областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2290 человек. За последние сутки там выявили два новых случая.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1384 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 126), Мончегорске (+22, всего 134), Оленегорске (+4, всего 19), Кольском районе (+2, всего 56), Кандалакшском районе (+4, всего 19), Апатитах (+1, всего 172), Кировске (+2, всего 104), Ловозерском районе (+2, всего 6).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Печенгском районе - 46 зараженных, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Терском районе - 4, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2535 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – 7.

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В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске. На 9 июня 2020 года в Мурманске 52 новых случая COVID-19, в Мончегорске - 22 (Подробности)

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