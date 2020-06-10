2020-06-10T01:40:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 июня 2020 года: 3674 заболевших и 2535 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 июня 2020 года
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Число больных коронавирусом растет.Число больных коронавирусом растет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус уверенно разгуливает по Мурманской области, причем семимильными шагами. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выявили 98 новых зараженных. Всего же COVID-19 заболели 3674 человека.

Больше всего заболевших снова выявили в Мурманске (+52). Всего диагноз поставили 661 жителю областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там выявили два новых случая.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1384 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 126), Мончегорске (+22, всего 134), Оленегорске (+4, всего 19), Кольском районе (+2, всего 56), Кандалакшском районе (+4, всего 19), Апатитах (+1, всего 172), Кировске (+2, всего 104).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Печенгском районе 46 зараженных, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2535 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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