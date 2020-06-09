2020-06-09T17:24:41+03:00
Происшествия

По уши в воде: жители Мурманской области запечатлели масштабы настигшего паводка

Под властью стихии оказались многие поселения кольского края [фото, видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Регион накрыла большая вода. Фото: Игорь ГромовРегион накрыла большая вода. Фото: Игорь Громов

В Мурманской области благодаря очень снежной зиме воды хоть отбавляй. И отбавлять ее действительно нужно, ведь заполярный регион настиг паводок, который превратил в бассейн несколько населенных пунктов.

Заполярье стало северной Венецией. Фото: Игорь Громов

Заполярье стало северной Венецией. Фото: Игорь Громов

Из-за бурного таяния снега вода в Коле поднялась до критического уровня, затопив дачные дома и участки в Кильдинстрое, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Также влага вплотную подобралась к Зверосовхозу и Шонгую.

Теперь передвигаться по поселку лучше всего вплавь. Фото: Игорь Громов

Теперь передвигаться по поселку лучше всего вплавь. Фото: Игорь Громов

И даже усопшим H2О не дала покоя. Затопленным оказалось кладбище в Кировске, где попросту отсутствовала дренажная система.

К слову, большая вода - возможная причина того, что железнодорожный мост в Выходном в мгновение рухнул. В общем, у региона помимо вездесущего коронавируса образовалась еще масса проблем.

Паводок поспособствовал обрушению железнодорожного моста. Фото: Руслан Тулупов

Паводок поспособствовал обрушению железнодорожного моста. Фото: Руслан Тулупов

В Мурманске мужчины плавают в озере со льдом на надувном матрасе.Автор: ДТП ЧП Мурманск

Однако жители кольского края не унывают, а встречают беду в непромокаемых костюмах и с улыбкой на лице.

Северянам нипочем все невзгоды! Фото: Игорь Громов

Северянам нипочем все невзгоды! Фото: Игорь Громов

Паводок добрался и до Туманного, въезд в который временно ограничили. На водохранилище Серебрянской ГЭС-15, где в мае количество снега превышало норму аж на 222%, приток воды стал больше, чем отток.

Улица Зеленая превратилась в улицу водную. Фото: Игорь Громов

Улица Зеленая превратилась в улицу водную. Фото: Игорь Громов

К счастью, сейчас водная беда постепенно уходит. Уровень воды в реке Коле снижается, что очень радует!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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