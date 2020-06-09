По уши в воде: жители Мурманской области запечатлели масштабы настигшего паводка

В Мурманской области благодаря очень снежной зиме воды хоть отбавляй. И отбавлять ее действительно нужно, ведь заполярный регион настиг паводок, который превратил в бассейн несколько населенных пунктов.

Заполярье стало северной Венецией. Фото: Игорь Громов

Из-за бурного таяния снега вода в Коле поднялась до критического уровня, затопив дачные дома и участки в Кильдинстрое, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Также влага вплотную подобралась к Зверосовхозу и Шонгую.

Теперь передвигаться по поселку лучше всего вплавь. Фото: Игорь Громов

И даже усопшим H2О не дала покоя. Затопленным оказалось кладбище в Кировске, где попросту отсутствовала дренажная система.

К слову, большая вода - возможная причина того, что железнодорожный мост в Выходном в мгновение рухнул. В общем, у региона помимо вездесущего коронавируса образовалась еще масса проблем.

Паводок поспособствовал обрушению железнодорожного моста. Фото: Руслан Тулупов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782925" frameborder="0"></iframe> В Мурманске мужчины плавают в озере со льдом на надувном матрасе.Автор: ДТП ЧП Мурманск

Однако жители кольского края не унывают, а встречают беду в непромокаемых костюмах и с улыбкой на лице.

Северянам нипочем все невзгоды! Фото: Игорь Громов

Паводок добрался и до Туманного, въезд в который временно ограничили. На водохранилище Серебрянской ГЭС-15, где в мае количество снега превышало норму аж на 222%, приток воды стал больше, чем отток.

Улица Зеленая превратилась в улицу водную. Фото: Игорь Громов

К счастью, сейчас водная беда постепенно уходит. Уровень воды в реке Коле снижается, что очень радует!

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