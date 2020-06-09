2020-06-08T22:50:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 июня 2020 года: 3576 заболевших и 2480 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 9 июня 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась.Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе диагноз "коронавирус" поставили 3576 людям. За последние сутки были зафиксированы 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего их оказалось в Мурманске (+23). Теперь в столице Заполярья 609 зараженных.

Однако среди всех уголков кольского края, в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там не выявили новых случаев.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1288 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+1, всего 119), Мончегорске (+15, всего 112), Оленегорске (+1, всего 15), Кольском районе (+2, всего 54), Кандалакшском районе (+2, всего 15) и Терском районе (+2, всего 4).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильна. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах - 171 зараженный коронавирусом, Кировске - 102, Печенгском районе - 46, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, в ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2480 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – по-прежнему 7 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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