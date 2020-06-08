2020-06-07T23:31:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 июня 2020 года: 586 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 8 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Заполярье растет.Число заболевших коронавирусом в Заполярье растет.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, коронавирусом в регионе заболели 3530 северян. За последние сутки были зафиксированы 58 новых случаев COVID-19. Больше всего их оказалось в Мурманске (+29). Теперь в столице Заполярья 586 зараженных.

Однако среди всех уголков кольского края, в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там не выявили новых случаев.

Всего в Мурманской области за исключением Белокаменки опасную инфекцию подхватили 1242 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 118), Мончегорске (+7, всего 97), Оленегорске (+4, всего 14), Кольском районе (+4, всего 52), Апатитах (+1, всего 171) и Кировске (+1 всего 102), а также в Печенгском районе (+1, всего 46).

В остальных муниципалитетах пока что все спокойно. Но не факт, что надолго. Так, в Полярном – 21 зараженный, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Кандалакшском районе - 13, в ЗАТО Заозерск – 3, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2477 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – по-прежнему 7 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом. Опасную инфекцию жительница Заполярья привезла в поселок Лоухского района (Подробности)

«Дыши сам до последнего!»: Врач-реаниматолог из Мурманска рассказал, как борются за жизнь каждого больного коронавирусом. Максим Лифинский вместе со своими коллегами 1,5 месяца провел на вахте, вытаскивая с того света людей с COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом
Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин
В Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover
Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России
Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета
На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса
В Мурманскую область приехали военные из Брянской области, которые помогут делать новую железную ветку
В Мурманской области перестроят систему прогнозирования паводков
В Мурманске пропал 17-летний молодой человек
Глава Мурманска Андрей Сысоев о реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову: "От таких событий не застрахован никто"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Если мы увидим попытку нажиться на паводке, будем жестко это пресекать"
В мурманском автобусе на пассажирку без медицинской маски вызвали полицию
Житель Заполярного угнал чужую лодку за полмиллиона рублей
Житель Апатитов отгрыз собутыльнику ухо, когда тот пырнул его в живот ножом
Петицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек
Затопленный Кильдинстрой посетил глава департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России
Уровень воды в Кильдинстрое снизился на 12,5 сантиметра
Саамская деревня в Ловозерском районе превратилась в Венецию
ФОРМАП в Мурманской области поймали на необоснованных отказах предпринимателям в финансовой поддержке
В Мурманске 33-летняя женщина ограбила пенсионерку возле магазина
В Мончегорске осужденный, который ударил двух работников колонии, получил 2,5 года лишения свободы
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Из-за рухнувшего в Мурманской области моста выросли цены на уголь в Европе
Прокуратура Кировска начала проверку по затопленному кладбищу
В Мурманске из окна четвертого этажа выпала 17-летняя девушка
Житель Кандалакши получил четыре года колонии за сообщение, что местный Дворец культуры пытаются взорвать