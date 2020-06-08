Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 июня 2020 года: 3530 заболевших и 2477 выздоровевших

Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе диагноз "коронавирус" поставили 3530 людям. За последние сутки были зафиксированы 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего их оказалось в Мурманске (+29). Теперь в столице Заполярья 586 зараженных.

Однако среди всех уголков кольского края, в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там не выявили новых случаев.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1242 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 118), Мончегорске (+7, всего 97), Оленегорске (+4, всего 14), Кольском районе (+4, всего 52), Апатитах (+1, всего 171), Кировске (+1, всего 102) и Печенгском районе (+1, всего 46).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильна. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Полярном – 21 зараженный коронавирусом, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Кандалакшском районе - 13, в ЗАТО Заозерск – 3, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2477 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – по-прежнему 7 человек.

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