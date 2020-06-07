Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 июня 2020 года: 3472 заболевших и 2468 выздоровевших

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе диагноз "коронавирус" поставили 3472 людям. За последние сутки были зафиксированы 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего их оказалось в Мурманске (+24). Теперь в столице Заполярья 557 зараженных.

Однако среди всех уголков кольского края, в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там не выявили новых случаев

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 3472 человека. За вычетом Белокаменки - 1184 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 107), Мончегорске (+8, всего 90), Оленегорске (+3, всего 10), Кольском районе (+4, всего 48), Апатитах (+2, всего 170)

В остальных муниципалитетах пока что все спокойно. Надолго ли? Вопрос хороший. Так, в Кировске заражен 101 человек, Кольском районе – 44, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Печенгском районе - 45, Кандалакшском районе - 13, в ЗАТО Заозерск – 3, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2468 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – по-прежнему 7 человек.

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