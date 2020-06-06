Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 6 июня 2020 года: 533 зараженных, 7 умерших

Лето идет, а коронавирус никак не хочет отставать от жителей Мурманской области. Очень уж ему приглянулся наш крайний север.

За последние сутки в Мурманской области зафиксировали 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Большая часть из них пришлась на Мурманск (+30). Всего СOVID-19 диагностировали у 533 человек.

Однако, как обычно, Белокаменка впереди всей области. На масштабной стройке инфицировано 2288 человек. За последние сутки там прибавился еще один ковидный пациент.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 3422 человека. Если не учитывать Белокаменку - 1134 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 98), Мончегорске (+2 всего 82), Кировске (+3, всего 101), Печенгском районе (+1, всего 45), Кандалакшском районе (+2, всего 13) и Оленегорске (+1, всего 7).

В остальных муниципалитетах пока что тишина. Главное, чтобы это не оказалось затишьем перед бурей. В Апатитах заражены 168 человек, Кольском районе – по 44, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Терском районе – 2, в ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2427 человек. Погибших от опасной инфекции – 7 северян.

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