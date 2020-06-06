2020-06-05T17:31:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 июня 2020 года: 3422 заболевших и 2427 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус одолевает северян.Коронавирус одолевает северян.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Коронавирус хорошо обосновался в Мурманской области, и с приходом лета никуда уходить не хочет. А жаль!

За последние сутки в Мурманской области прибавилось еще 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего их оказалось в Мурманске (+30). Теперь в столице Заполярья 533 зараженных.

Однако среди всех уголков кольского края, в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2288 человек. За последние сутки там выявили один новый случай.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 3422 человека. За вычетом Белокаменки - 1134 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 98), Мончегорске (+2 всего 82), Кировске (+3, всего 101), Печенгском районе (+1, всего 45), Кандалакшском районе (+2, всего 13) и Оленегорске (+1, всего 7).

В остальных муниципалитетах пока что все спокойно. Надолго ли? Вопрос хороший. Так, в Апатитах заражены 168 местных жителей, Кольском районе – 44, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, в ЗАТО Заозерск – 3, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2427 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – по-прежнему 7 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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