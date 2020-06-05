2020-06-05T13:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 5 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах Заполярья
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус пока не собирается покидать Мурманскую область.Коронавирус пока не собирается покидать Мурманскую область.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Коронавирус продолжает атаковать Мурманскую область. В Заполярье практически не осталось районов, куда не сунул свой длинный нос злосчастный СOVID-19. 4 июня опасная инфекция пришла в ЗАТО Заозерск, где инфицировано пока что три человека. Нетронутыми эпидемией остались только Видяево и Островной.

В кольском крае коронавирус обнаружен у 3422 человек. 2427 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 пациентов.

Больше всего инфицированных все еще находится на масштабной стройке в Белокаменке - 2 288 человек. На остальной территории Заполярья заражены 1134 человека.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 533 случая

Апатиты – 168 случаев

Кировск – 101 случай

Североморск – 98 случаев

Мончегорск – 82 случая

Печенгский район - 45 случаев

Кольский район – 44 случая

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 13 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 7 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Заозерск – 3 случая

Терский район – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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