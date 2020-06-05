Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 5 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус продолжает атаковать Мурманскую область. В Заполярье практически не осталось районов, куда не сунул свой длинный нос злосчастный СOVID-19. 4 июня опасная инфекция пришла в ЗАТО Заозерск, где инфицировано пока что три человека. Нетронутыми эпидемией остались только Видяево и Островной.
В кольском крае коронавирус обнаружен у 3422 человек. 2427 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 пациентов.
Больше всего инфицированных все еще находится на масштабной стройке в Белокаменке - 2 288 человек. На остальной территории Заполярья заражены 1134 человека.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 533 случая
Апатиты – 168 случаев
Кировск – 101 случай
Североморск – 98 случаев
Мончегорск – 82 случая
Печенгский район - 45 случаев
Кольский район – 44 случая
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 13 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 7 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Заозерск – 3 случая
Терский район – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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