Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 5 июня 2020 года: 506 зараженных, 7 умерших

Предполагалось, что летом коронавирус не будет так буйствовать, как весной, потому что не любит теплую погоду и солнечные лучи. Но в Мурманской области, видимо, еще недостаточно тепло.

За последние сутки в Мурманской области зафиксировали 33 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего - в Мурманске (+19). Благодаря этого столица Заполярья перешагнула порог в полтысячи, сейчас COVID-19 диагностировали у 503 человек.

Но лидер по числу зараженных все еще Белокаменка - 2287 человек. За последние сутки там выявили два новых случая.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 3375 человек. За вычетом Белокаменки - 1088 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 91), Мончегорске (+2 всего 80), Кольском районе (+3, всего 44) и ЗАТО Заозерск (+ 3, всего 3).

В остальных муниципалитетах ситуация не изменилась. Однако насколько эта стабильность постоянна, трудно судить. Итак, в Апатитах заражены 168 местных жителей, Кировске - 98, Печенгском районе - 44, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 11, Оленегорске, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2401 человека. Количество летальных исходов от COVID-19 остается прежним – 7.

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