Братья меньшие атакуют! Дикие животные стали чаще приходить в города Мурманской области

В интернете с пришествием коронавируса и всеобщей самоизоляцией стала популярна одна фраза: «Мир настолько очистился, что в города вернулись дикие звери и птицы». И похоже, что Мурманская область исключением не стала. В апреле по дорогам Кировска бегали зайцы, по Мончегорску разгуливали краснокнижные лебеди и росомаха, а медведи в последние месяцы так и вообще были много где замечены.

Почему же животные все чаще выходят к людям? И что делать, если пришлось столкнуться с опасным или раненым зверем?

Нехватка еды

Как сообщают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, на Кольском полуострове сейчас насчитывается только птиц 270 видов. Также в области зарегистрировано 32 вида наземных млекопитающих. Конечно, не все из них выбираются на промысл в город, но, например, косолапые очень любят обхаживать людские места.

- В основном медведи появляются вблизи городов и поселков Мурманской области из-за человеческого фактора и потому, что уже несколько поколений этих зверей выросли вблизи населенных пунктов. Весной и отчасти летом медведи испытывают недостаток растительных кормов в непосредственной среде обитания, ведь 80% суточного рациона их питания – это растительность, - рассказывают в минприроды региона. - Наличие несанкционированных свалок пищевых отходов и несвоевременный вывоз мусора из мест временного накопления, а также пищевые отходы на стоянках вдоль автодорог, кладбищах, где посетители оставляют на могилах продукты, привлекают медведей. Постоянное их присутствие вблизи мест проживания человека создает угрозу жизни и здоровью людей, так как зверь со временем теряет чувство страха перед человеком.

Сейчас популяция бурого медведя в Заполярье только растет: с 2016-го по 2020 год она увеличилась на 182 особи, так что северянам стоит быть начеку.

Другие лесные животные покидают места своего обитания по тем же причинам, что и косолапые – ищут, чем бы полакомиться.

- Дикие звери и птицы наблюдаются в городах в неблагоприятные годы, во время бескормицы. Приходят на свалки и в места, где можно чем-нибудь поживиться. Отдельные хищные виды птиц наблюдаются в городе потому, что здесь достаточно добычи – голубей и прочих птиц, на которых хищники успешно охотятся, - отмечает заместитель директора по научной работе Лапландского государственного заповедника Мария Каримова.

Обычная реакция диких зверей – избегать встречи с нами. Однако бывают случаи, когда животные не только не убегают, если человек, конечно, не делает резких движений и ведет себя спокойно, но и могут подойти к нему.

- Звери не лишены любопытства и любознательности, когда они не ощущают опасности для себя. Что касается городских птиц, особенно синантропных, то они настолько привыкают к человеку, что не боятся его присутствия, - говорит Мария Каримова.

Неожиданная встреча

Что же делать и как себя вести в ситуации, когда встретился с хищным зверем? Главное – не паниковать!

- При встрече с хищником ни в коем случае не пытайтесь броситься наутек. От крупного хищника убежать не получится – они развивают высокую скорость, и у человека нет шансов удрать. Нужно вести себя спокойно, избегать резких движений и громких звуков, медленно отходить от зверя, не смотреть ему в глаза и не поворачиваться к нему спиной, - делится наш собеседник.

А вот встреча с травоядными животными такой страшной не будет. Тем не менее подкармливать их ни в коем случае нельзя, даже если тот же заяц или олень оказались очень милыми.

- Диких зверей подкармливать категорически нельзя. Нельзя также оставлять в лесу еду и мусор - это может привлечь хищников, что создаст угрозу для человека. Все процессы в природе должны протекать естественно, - рассказывает сотрудница Лапландского заповедника.

Случается и так, что встреченному животному нужна помощь. Однако если зверь больной или раненый, забирать его из естественной среды стоит лишь в самых крайних случаях.

- К сожалению, в Лапландском заповеднике нет питомника, который мог бы приютить животных, попавших в беду. В любом случае нужно оценивать ситуацию на месте. Часто люди забирают из леса детенышей, полагая, что они потеряли маму, а этого делать категорически нельзя. Как правило, мама малыша находится где-то рядом. Даже выпавшего из гнезда птенца родители «докармливают» на земле. Поэтому, прежде чем забирать животное из естественной среды, важно трезво оценить ситуацию, - говорит Мария Каримова.

В случае встречи больного или раненого животного необходимо обратиться в комитет по ветеринарии Мурманской области и минприроды и экологии Мурманской области. Ни в коем случае не пытаться оказать помощь животному самостоятельно!

Как заверяют в региональном ведомстве, сейчас возможные места появления диких животных контролируют сотрудники отдела Государственного охотничьего надзора. Кроме того, всегда поможет полиция, ведь стражи порядка по закону имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью человека.

ВАЖНО!

При появлении диких животных вблизи городов и поселков нужно уведомить об этом единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и направить сообщение в министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

При появлении диких зверей на территории населенных пунктов необходимо сообщить об этом в ЕДДС и полицию.

При появлении диких животных на военных объектах нужно сообщить об этом в органы военной полиции Министерства обороны РФ.

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