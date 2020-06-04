Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 4 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших и есть ли новички

К сожалению, после двух месяцев эпидемии коронавируса на Кольском полуострове опасная инфекция не только укрепила свои позиции в завоеванных городах, но и проникла на новые территории.

Напомним: до недавних пор оборону стойко держали Терский район, Заозерск, Видяево и Островной. Однако на прошлой неделе COVID-19 сдался Терский район. Теперь же пришла пора Заозерску. ЗАТО Видяево и Островной по-прежнему остаются нетронутыми эпидемией.

Между тем, в Мурманской области коронавирус диагностировали у 3375 человек. Из них 2401 пациента врачи смогли излечить от этой заразы. Семеро, увы, погибли.

Больше всего инфицированных – 2287 случаев – на масштабной стройке в Белокаменке. На остальной территории Заполярья заражены 1088 человек.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 506 случаев

Апатиты – 168 случаев

Кировск – 98 случаев

Североморск – 91 случай

Мончегорск – 80 случаев

Кольский район – 44 случая

Печенгский район - 44 случая

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 11 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 6 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Заозерск – 3 случая

Терский район – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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