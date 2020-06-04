2020-06-03T17:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 июня 2020 года: 484 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости окоронавирусе в Мурманске на4 июня 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь.Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Вот уже которую неделю Мурманск остается неизменным лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Согласно последней информации регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове COVID-19 инфицировано 3342 человека.

Разумеется, львиная часть зараженных приходится на стройку в Белокаменке, где заболело 2285 рабочих. И там опять выявили еще пять новых случаев. Не отстает и остальная часть Заполярья – там коронавирус диагностировали у 1057 человек.

Здесь, кончено, в счете ведет Мурманск. В городе-герое за сутки выявили 21 заболевшего, а общее количество ковидных пациентов достигло 484 человек. Также новые случае подтвердили в Апатиты, (+1, всего 168), Североморске (+4, всего 87), Мончегорске (+13, всего 78), Оленегорске (+1, всего 6), Кандалакшском районе (+1, всего 11) и Кировске (+1, всего 98).

В остальных муниципалитетах ситуация не изменилась. Однако насколько эта стабильность постоянно, трудно судить. Итак, в Печенгском районе инфицировано 44 местных жителя, Кольском районе - 41, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем, врачи смогли излечить от коронавиурса 2375 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 остается прежним – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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