Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 июня 2020 года: 484 зараженных, 7 умерших

Вот уже которую неделю Мурманск остается неизменным лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Согласно последней информации регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове COVID-19 инфицировано 3342 человека.

Разумеется, львиная часть зараженных приходится на стройку в Белокаменке, где заболело 2285 рабочих. И там опять выявили еще пять новых случаев. Не отстает и остальная часть Заполярья – там коронавирус диагностировали у 1057 человек.

Здесь, кончено, в счете ведет Мурманск. В городе-герое за сутки выявили 21 заболевшего, а общее количество ковидных пациентов достигло 484 человек. Также новые случае подтвердили в Апатиты, (+1, всего 168), Североморске (+4, всего 87), Мончегорске (+13, всего 78), Оленегорске (+1, всего 6), Кандалакшском районе (+1, всего 11) и Кировске (+1, всего 98).

В остальных муниципалитетах ситуация не изменилась. Однако насколько эта стабильность постоянно, трудно судить. Итак, в Печенгском районе инфицировано 44 местных жителя, Кольском районе - 41, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2 и Ковдоре - один.

Между тем, врачи смогли излечить от коронавиурса 2375 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 остается прежним – 7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников. Чтобы попасть в муниципалитет, нужно обязательно подать заявление (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка. Выплаты пострадавшим от эпидемии предпринимателям продолжатся и в июне (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!». Андрей Чибис подчеркнул, что вирус никуда не делся и расслабляться рано (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru