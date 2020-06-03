2020-06-03T16:09:47+03:00
Карелия

Не покупайте посадочный материал неизвестного происхождения!

В связи с началом посадочного сезона Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкого автономного округа предостерегает граждан от покупки посадочного материала в несанкционированных торговых точках.
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Управление напоминает гражданам: все семена сельскохозяйственных растений, которые реализуются на территории страны, должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.

Продажа семян возможна только при наличии оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии). Что касается посадочного материала, то на плодовых и ягодных культурах ярлык (этикетка) должен быть прикреплен к каждому или одному из наружных черенков, саженцев в пучке, либо к пучку растений. Информация на ярлыке должна быть идентична той, что содержится в сопроводительных документах о сортовой принадлежности, происхождении и посевных качествах саженца.

Приобретение посадочного материала неизвестного происхождения может стать причиной заноса вредных организмов или болезней растений на ваш садовый участок. Одним из наиболее опасных грибковых заболеваний считается фитофтороз корней малины и земляники.

Фитофтороз корней малины и земляники – это заболевание, включенное в перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. Заболевание распространяется через зараженный посадочный материал. Патогенный микроорганизм в почве может сохраняться до 7 лет. При фитофторозе корней земляники в конце весны или в начале лета пораженные растения перестают расти, формируют небольшое количество цветов и мелких ягод, изменяется окраска листьев. Отмечается изреживание усов, их побурение. Корневая система загнивает. На малине весной не раскрываются почки, боковые побеги вянут и засыхают до или во время плодоношения. Увядшие побеги похожи на пастушью палку с крюком. Происходит это вследствие гибели корневой системы.

Расселение возбудителя фитофтороза происходит при перевозке зараженных растений, как правило, посадочного материала.

Возможно и локальное распространение инфекции вместе дождевыми потоками, инструментом, тарой, одеждой и обувью.

Бесконтрольное развитие болезни может привести к полной гибели плантаций земляники и малины. Поэтому при подозрении на наличие фитофторозной гнили корней земляники и малины на своем земельном участке необходимо сообщить об этом в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ИСТОЧНИК KP.RU

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