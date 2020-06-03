Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 июня 2020 года: 3296 заболевших и 2192 выздоровевших

Было бы здорово, если коронавирус начал сбавлять темпы с началом лета и дал жителям Мурманской области вздохнуть спокойно. Однако делать этого он совсем не хочет. По данным последней сводки регионального оперативного штаба, в кольском крае подтвердили 3296 случаев заражения COVID-19.

Как обычно, большая их часть сосредоточена на стройплощадке в Белокаменке, где заболел 2281 рабочий. К счастью, в последние несколько дней там не выявлено ни одного нового случая. А вот на остальной территории Мурманской области, число подхвативших опасную инфекцию продолжает, к сожалению, расти. За все время заражено 1015 человек, из них - 32 за последние сутки.

Больше всего прибавилось заболевших в Мурманске (+19 за сутки, всего 463). На втором месте - Апатиты (+6, всего 167), а на третьем - Североморск (+4, всего 83). По одному в Мончегорске и Печенгском районе (всего 65 и 44 соответственно). В других муниципалитетах ситуация чуть стабильнее. В Кировске - 97 заболевших, в Кольском районе - 40, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Терском районе - 2, Кандалакшском районе - 10 и Ковдоре - один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников. Чтобы попасть в муниципалитет, нужно обязательно подать заявление (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка. Выплаты пострадавшим от эпидемии предпринимателям продолжатся и в июне (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!». Андрей Чибис подчеркнул, что вирус никуда не делся и расслабляться рано (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru