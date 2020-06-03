2020-06-02T17:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 июня 2020 года: 463 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус продолжает одолевать северян.Коронавирус продолжает одолевать северян.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с коронавирусом в регионе все еще не становится лучше и опасная инфекция продолжает одолевать северян. Так, согласно обновленной сводке оперативного штаба Мурманской области, на Кольском полуострове COVID-19 подхватили 3296 человек.

Неизменно, большинство выявленных случаев приходится на Белокаменку, где заражен уже 2281 рабочий. Рост числа заболевших на масштабной стройке пока что сошел на нет. Но расслабляться не стоит - на остальной территории Мурманской области инфицированы 1015 жителей, и чуть ли не половина из них приходится на заполярную столицу. На сегодняшний день в Мурманске выявлено 463 случая заболевания коронавирусом, и 19 - за последние сутки.

В других муниципалитетах COVID-19 ситуация более-менее стабильна. В Апатитах и Кировске вирус одолел 167 и 97 человек соответственно. В Кольском районе - 41 заболевший, в Полярном - 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске - 5, Ловозерском районе - 4, Терском районе - 2, в Кандалакшском районе – 10 и меньше всего в Ковдоре – 1 зараженный. В Мончегорске подтвердили один новый случай (всего 65), как и в Печенгском районе (всего 44). Кроме того, 4 случая подтвердили за сутки в Североморске (всего 83).

Есть и хорошие новости – медики смогли излечить от коварного вируса 2192 пациента. Однако семь северян, к сожалению, умерли. Под наблюдением врачей остаются 1097 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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