Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 2 июня 2020 года: 444 зараженных, 7 умерших

Увы, теплое солнышко, ознаменовавшее начало лета, не смогло остановить эпидемию коронавируса. По крайней мере, пока. Согласно обновленной информации оперативного штаба Мурманской области, на Кольском полуострове COVID-19 подхватили 3264 человека.

Конечно, большинство выявленных случаев приходится на Белокаменку, где заражен уже 2281 рабочий. Правда, вспышка на масштабной стройке, кажется, совсем сошла на нет. На остальной территории Мурманской области инфицированы 983 жителя, и, увы, чуть меньше половины из них приходится на столицу Заполярья. В городе-герое уже выявлено 444 случая, и 25 - только за последние сутки.

К счастью, пока рост числа заболевших COVID-19 приостановился в Апатитах и Кировске – там вирус подхватили 161 (+1 за сутки) и 97 человек соответственно. Также стабильна ситуация в Кольском районе (1 заболевший), Полярном (21), Снежногорске (6), Полярных Зорях (6), Оленегорске (5), Ловозерском районе (4), Терском районе (2) и Ковдоре (1). А вот в остальных муниципалитетах опять подтвердили новые случаи: в Мончегорске – 7 (всего 64), Печенгском районе – 2 (всего 43), Североморске – 6 (всего 79) и Кандалакшском районе – 1 (всего 10).

Между тем врачи смогли излечить от коварного вируса 2081 пациента. Семь северян, к сожалению, умерли. Под наблюдением медиков остаются 1176 человек.

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