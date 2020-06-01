Служить на «Петре Великом» трудно, но почетно!

- Многое, что связано с флагманом Северного флота – тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», ассоциируется со словами «впервые» и «самый». В первую очередь, это самый большой в мире действующий не авианосный ударный боевой корабль и единственный в своем роде и классе, - с гордостью говорит капитан 3-го ранга Сергей Рыженко, заместитель командира крейсера по военно-политической работе.

Уникальный

«Петр Великий» - четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 «Орлан». Его основное предназначение – уничтожение авианосных групп противника.

Корабль был заложен 11 марта 1986 года на стапеле Балтийского завода в Ленинграде и спустя 13 месяцев спущен на воду. В 1998 году «Петр Великий» вступил в состав Военно-морского флота России.

Размеры и оснащение флагмана Северного флота впечатляют: длина крейсера – 252 метра, ширина – 28,5 метра, высота фок-мачты от уровня основной плоскости – 59 метров. Если с помощью воображения перенести корабль на сушу, то окажется, что это плавучий многоэтажный дом (как минимум 20-этажный, если учитывать высоту мачты). Длина 49 коридоров «Петра Великого» в совокупности составляет более 20 километров. Он имеет 6 палуб и 8 ярусов.

Крейсер может находится в автономном плавании до 90 суток. Фото: Пресс-служба Северного флота

Крейсер развивает максимальную скорость в 30 узлов, или 55 километров в час. В автономном плавании флагман может находиться до 90 суток, бороздя просторы всех морей и океанов. Ему не страшны ни арктические широты, ни жаркие тропики.

Комплекс ударного ракетного оружия позволяет поражать одиночные и групповые морские и береговые цели на расстоянии в полтысячи километров.

- 22-летняя история «Петра Великого» (для корабля это немного) богата. Так, в январе 2009 года крейсер впервые со времен императорского флота зашел в порт Кейптаун и ошвартовался у пирса «Восточный мод», - рассказывает Сергей Рыженко. – А спустя три года впервые в истории современного Российского Военно-морского флота провел арктическую разведку архипелага Новосибирские острова, которая положила начало его активному освоению. Также «Петр Великий» стал первым кораблем, награжденным орденом Нахимова.

И это не считая, что на крейсере неоднократно разрабатывались новые тактические приемы использования кораблей и оружия и проходили испытания новых образцов вооружения.

Ответственность гигантская

- Как говорит наш командир, служба на «Петре Великом», с одной стороны, тяжелая, с другой стороны, почетная и запомнится на всю жизнь вне зависимости, в каком звании человек служил на нем. Этот корабль производит неизгладимое впечатление на любого человека, даже если он пробыл на нем всего несколько минут по рабочим моментам или с экскурсией, - говорит капитан 3-го ранга Рыженко.

Из-за коронавируса на корабль можно попасть только через санпропускник. Фото: Пресс-служба Северного флота

Сам Сергей Александрович служит на флагмане Северного флота уже 13 лет и не понаслышке знает, какая ответственность лежит на плечах экипажа. Ему приходится постоянно выполнять большое количество совершенно разных задач и быть готовым к любому повороту событий каждую секунду. Еще бы! Крейсер на виду у командования, и задача экипажа - не уронить оказанное ему доверие.

- При этом почти каждый военнослужащий или выпускник военной академии мечтает попасть служить на крейсер «Петр Великий». Однако попадают сюда лучшие из лучших – у будущих офицеров должен быть соответствующий рейтинг и средний балл при выпуске, - улыбается Сергей Рыженко.

Конечно, заходя в иностранные порты, этот уникальный корабль привлекает внимание местных жителей. Во время экскурсий они отмечают кристальную чистоту на крейсере, дисциплинированность и эрудированность экипажа, который еще ни разу не опорочил честь русского моряка.

Ежегодно «Петр Великий» проводит в море один-два месяца, если, конечно, речь не идет о дальних походах, когда он может бороздить просторы морей и океанов по 8 месяцев кряду, пополняя только запасы продовольствия.

В борьбе с COVID-19

Конечно, пандемия коронавируса не могла не отразиться на службе экипажа «Петра Великого».

- Был введен особый регламент службы - начиная от термометрии пять раз в день и заканчивая изменением схемы прохода на корабль. Все прибывающие проходят через санпропускник, где им меряют температуру и обрабатывают руки дезраствором. Чтобы избежать скученности личного состава, максимальное количество людей, не требующихся при мероприятиях боевой подготовки, выведено за пределы крейсера, - отмечает Сергей Рыженко.

За дезинфекцию «Петра Великого» отвечает служба радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

- Перед нами стоит задача контроля радиационной обстановки, защиты личного состава от применения оружия массового поражения, а также от химического и биологического оружия. Замеряем радиационный уровень на корабле и берем пробы воздуха, - рассказывает о своей работе капитан 3-го ранга Максим Веклич, начальник службы РХБЗ крейсера «Петр Великий».

Палубы и помещения крейсера обрабатывают раствором хлора четыре раза в день. Фото: Пресс-служба Северного флота

Однако теперь к ежедневным обязанностям «химиков», как называют подчиненных Максима Веклича, добавилась дезинфекция флагмана. Четыре раза в сутки военнослужащие облачаются в специальные костюмы, вооружаются ранцевыми опрыскивателями и обеззараживают раствором хлора все 20 километров коридоров, а также места общего пользования. Несмотря на большой объем, вся процедура занимает у них около часа. Тем более что в течение дня помещения своих подразделений из пульверизаторов обрабатывают дежурные.

В общем, бравому экипажу «Петра Великого» никакой коронавирус не страшен. Флагман есть флагман!

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