2020-05-30T22:52:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 31 мая 2020 года: 395 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 31 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В ряде муниципалитетов Мурманской области обострилась ситуация с коронавирусом.В ряде муниципалитетов Мурманской области обострилась ситуация с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По последним данным регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в Мурманской области диагноз COVID-19 поставили 3181 человеку. При этом вылечились уже 2034 пациента, а семь умерли от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Лечение в больницах сейчас проходят 1140 человек.

С большим облегчением можно сказать, что в Белокаменке стабилизировалась ситуация. За 29 мая здесь не выявили ни одного больного. Всего здесь COVID-19 поставили 2281 человеку.

- В вахтовом городке, где живет и работает более девяти тысяч человек, был проведен целый комплекс противоэпидемических и медицинских мероприятий. Удалось сначала локализовать очаг, а потом и остановить распространение болезни. Многие заболевшие в Белокаменке переносят болезнь бессимптомно и в легкой форме. Решительные действия и весь комплекс мер позволили остановить распространение коронавируса в Белокаменке. Белокаменка больше не является очагом, специалисты Роспотребнадзора планируют в скором времени снять с площадки карантин, - сообщили в оперативном штабе.

А вот в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной. За минувшие сутки в Мурманске выявили 25 новых случаев и общее число зараженных достигло 395 человек.

Также новые случаи выявлены в Мончегорске (+8, всего 50), Апатитах (+5, всего 160), Кировске (+3, всего 97) и Североморске (+4, всего 69). Другие муниципалитеты ведут себя куда более сдержанно: в Кольском районе – 39, Печенгском районе – 38, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.

В Апатитах и Кировске с 30 мая вводятся электронные пропуска. А с 15 июне в Мурманской области начинается оздоровительная кампания для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Апатитах и Кировске ввели электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детская оздоровительная кампания начнется 15 июня
Конкурс по проекту реновации Больничного городка в Мурманске будет аннулирован
Родители Миши Жукова из Мурманска рассказали, как удалось собрать 200 миллионов рублей на его лечение
В Мурманске пропала 16-летняя школьница
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 мая 2020 года: 3181 зараженный в Мурманской области, 2034 выздоровевших, 7 умерших
В Мурманске женщина попала под автобус
Улицы Мурманска будут патрулировать казаки
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: почему жители Мурманской области не могут лечить коронавирус дома
Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 30 детей с COVID-19 госпитализированы в больницу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: когда будут открыты спортзалы, фитнес-центр и большие магазины
Житель Мурманска из окна своей квартиры заметил в палисаднике труп
В министерстве строительства Мурманской области работает ФСБ
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»