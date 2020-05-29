2020-05-29T15:21:33+03:00
Общество

Коллектив «ФосАгро» присоединился к всероссийской акции #МыВместе

Компания активно поддерживает волонтерское движение в Кировске и Апатитах
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В волонтерском штабе г. Кировска. Фото: КФ АО «Апатит»В волонтерском штабе г. Кировска. Фото: КФ АО «Апатит»
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Большое доброе дело всегда состоит из маленьких действий тех, кому не безразлично. В России это видно по тому, с каким откликом жители присоединяются к акции взаимопомощи #МыВместе! Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Участниками акции стали волонтеры-молодые сотрудники разных предприятий Группы «ФосАгро». Например, члены молодежной организации Кировского филиала АО «Апатит» с первых дней карантинных мероприятий помогают нуждающимся. Добровольцы бесплатно доставляют продукты, медикаменты, собирают информацию о состоянии здоровья населения.

Волонтеры поддерживаются компанией, в тех же Кировске и Апатитах добровольцы недавно получили очередную партию защитных средств – 2 тысячи перчаток, 1,5 тысячи медицинских масок и 18 литров для дезинфекции. Эти запасы пополняют регулярно.

Не удивительно, что и присоединиться к всероссийской акции первыми предложили волонтеры «ФосАгро». Видеообращение к коллегам записали представители молодежной организации самого крупного в компании череповецкого производственного кластера. Инициативу поддержали трудовые коллективы и руководители компании.

Благодаря компании «ФосАгро» волонтеры обеспечены всеми необходимыми СИЗ. Фото: КФ АО «Апатит»

Благодаря компании «ФосАгро» волонтеры обеспечены всеми необходимыми СИЗ. Фото: КФ АО «Апатит»

– С очень правильной инициативой выступили наши работники – волонтеры и профсоюзные лидеры – личным участием и личным финансовым взносом, присоединиться к всероссийской акции #МыВместе. Я призываю весь наш трудовой коллектив, а нас более 17 тысяч человек, присоединиться к этой акции. Мы направили уже более полутора миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом и будем финансировать необходимые мероприятия и дальше, но важно и личное участие в этой борьбе каждого из нас, чувство сопричастности и ответственности за наш народ и нашу страну, – обратился к работникам компании генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Для работников «ФосАгро» разработали простую форму для оформления пожертвования. Но стать участником акции может каждый, нужно лишь пройти регистрацию на сайте проекта МыВместе2020.рф.

– На сайте можно узнать, какая помощь требуется именно в вашем городе. В это непростое время важен каждый, кто присоединится к волонтёрскому движению. Только вместе мы сможем оказать всестороннюю поддержку, которая столь необходима людям, попавшим в сложную ситуацию, – уверен волонтёр из Кировска, сотрудник «ФосАгро» Илья Ильин.

Только совместными усилиями можно дать эффективный ответ пандемии и переломить ход борьбы с ней.

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