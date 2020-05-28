Юным северянам летом будут платить за работу в библиотеках и уход за пенсионерами

Во время пандемии коронавируса работа нужна не только взрослым, но и подросткам. В Мурманской области уже подумали над общественными работами для тех, кто оказался в «свободном плавании», а теперь помогут и несовершеннолетним.

Всего в 2020 году для подростков в регионе в рамках стратегического плана «На Севере. 2030» создадут 3389 временных мест для получения первого опыта трудоустройства, больше всего - в Мурманске (548), в Ловозерском районе - 31. С 1 января на работу вышли только 40 человек, а потом коронавирус нарушил все планы. Но их реанимируют летом. Всего, по предварительным оценкам, заработать смогут около 9 тысяч юных северян, притом что в Заполярье 22 тысячи жителей в возрасте от 14 до 18 лет.

- Мы хотим создать дополнительный стимул для работодателей в это непростое время, также организация работы для несовершеннолетних поможет снизить количество правонарушений, - сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Он предложил на заседании правительства региона рассмотреть выделение из областного бюджета 86 миллионов рублей на компенсацию расходов работодателям. Эти деньги они смогут потратить на спецоценку рабочих мест и зарплату.

Чем могут заняться подростки летом? Это уборка школьных и дошкольных учреждений, а также их территорий, мелкий ремонт мебели, благоустройство и озеленение парков и скверов, воинских захоронений и мемориалов, работа в библиотеках, на компьютере. Отдельный пласт - социальная работа, например, уход за одинокими пожилыми людьми, пенсионерами и ветеранами.

Конечно, один из главных вопросов: сколько будут получать подростки, которые решили провести лето не у компьютера? Зависеть это будет от количества отработанных часов. Напомним, что несовершеннолетним нельзя работать целый день. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис устроил Сергею Мякишеву настоящий допрос с пристрастием на заседании правительства: какова же максимальная сумма, которую можно заработать за месяц?

Как сообщил министр, за полностью отработанный месяц подростки 16-17 лет смогут получить не менее 27899 рублей без учета подоходного налога, для северян помладше эта сумма будет в районе 16 тысяч рублей. Также предусмотрена материальная поддержка в размере 2100 рублей.

Начать кампанию по трудоустройству хотели с 1 июня, но Андрей Чибис усомнился в том, что за четыре дня работодатели и все остальные инстанции будут готовы, поэтому поручил дать старт 5 июня. Также его смутил один из пунктов в пакете документов, который должны собрать юные работники.

- Вы сказали о справке из поликлиники по форме 086у. Но сейчас не время для посещения поликлиник - силы здравоохранения брошены на борьбу с коронавирусом. Надо продумать этот момент, как мы это сделали с детскими садами, - поручил губернатор.

Один из вариантов – поликлиники будут принимать подростков по предварительной записи.

СПРАВКА «КП»

Как подросткам устроиться на работу

1. Обратиться в центр занятости, встать на учет и получить направление на работу.

2. Обратиться с направлением к работодателю, заключить срочный трудовой договор.

3. Сообщить об этом в центр занятости.

Также надо собрать пакет документов:

1. справка 086у из поликлиники;

2. справка об отсутствии судимости;

3. номер расчетного счета для перечисления денег;

4. разрешение от родителей.