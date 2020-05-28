Вместо вкладов

Карпухина Ольга Владимировна, директор Представительства АО «ФИНАМ» в Мурманске

Карпухина Ольга Владимировна, директор Представительства АО «ФИНАМ» в Мурманске

В условиях кризиса и реализуемой ЦБ РФ политики доходность банковских депозитов продолжит снижаться. Ставки по вкладам рискуют оказаться ниже инфляции, и для приумножения капитала россиянам придется активнее осваивать биржевые финансовые инструменты, предлагающие более высокую потенциальную доходность. Впрочем, овладеть новыми знаниями совсем не сложно.

Последствия распространения коронавируса заставляют опасаться рецессии в глобальной экономике и кардинально меняют ситуацию в банковском секторе. Так, 24 апреля Банк России вслед за всеми мировыми центробанками в очередной раз понизил ключевую ставку с 6% до рекордных 5,5% годовых. И, скорее всего, на этом регулятор не остановится. Учитывая то, как развиваются события в экономике, 5% явно не предел, и уровень в 4% к концу года выглядит вполне реалистично.

Ставки по вкладам рискуют оказаться ниже инфляции

Ключевая ставка – это, грубо говоря, стоимость денег, минимальный процент, под который Центробанк может кредитовать все остальные коммерческие банки. Снижение позволит поддержать восстановление экономики, сделав заемные средства доступнее для бизнеса и населения – в конечно итоге это должно поддержать спрос.

Естественно, это на руку тем, кому надо брать кредит, чтобы, допустим, сохранить бизнес, или даже начать новое дело. Однако реализуемая ЦБ РФ политика неизбежно отразится и на ставках по вкладам: вполне возможно, что 3,5% годовых будут скоро считаться хорошими уровнем доходности. При этом официальные ожидания по инфляции недавно были скорректированы до 3,8-4,8%. А со следующего года в силу вступит и новый налог, облагающий по ставке 13% процентный доход по всем вкладам при превышении установленного лимита, рассчитанного по формуле ЦБ. Возникает резонный вопрос, что делать тем, кто хочет не только сберечь, но и приумножить капитал?

Если подходить к вопросу инвестирования грамотно, то можно обеспечить существенно более высокую доходность, практически не рискуя потерять сбережения. Получить самую широкую линейку инвестиционных и финансовых услуг на российских и иностранных биржах российские инвесторы могут в «ФИНАМе» – одной из крупнейших инвестиционных групп в России с более чем 25-летней историей работы на финансовом рынке. Компания делает свои сервисы максимально понятными, прозрачными и удобными для инвесторов, даже не имеющих специальных знаний в финансовой сфере. Это могут быть довольно сложные продукты, но инвестору не обязательно разбираться досконально – он получает готовое решение с понятными финансовыми характеристиками.Очевидно, что за более высоким доходом надо идти на фондовый рынок. Из-за пандемии коронавируса момент для выхода на биржу сейчас более чем удачный. Акции даже самых крупных компаний подешевели в среднем в два раза со своих январских пиков. Многие россияне уже поспешили воспользоваться новыми возможностями, о чем говорит биржевая статистика. Март 2020 года стал для Московской биржи рекордным по оборотам, а количество счетов физических лиц достигло исторического максимума – 4,57 млн. Таким образом, россияне, привыкшие хранить деньги на вкладах, все больше внимания обращают на фондовые рынки.

Так, для консервативных инвесторов, рассматривающих инвестиции как альтернативу депозитам, подойдет сервис «ФИНАМа» «Индивидуальный инвестиционный портфель» (ИИП). Это продукт с настраиваемыми параметрами доходности (до 55%) и уровня защиты капитала.

Другой актуальный вариант инвестирования - стратегии автоследования на сервисе Comon.ru, которые помогают торговать профессионально даже тем, кто никогда этим раньше не занимался: подключаетесь к стратегии опытного трейдера, и все его сделки автоматически повторяются на вашем счете.

Для тех, кто планирует торговать на бирже самостоятельно «ФИНАМ» также предлагает комплекс оптимальных решений. Например, тариф для начинающих инвесторов FreeTrade позволяет сэкономить на брокерской комиссии. Еще одно из самых популярных решений – использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), и государство вдобавок к заработанному доходу может вернуть НДФЛ в размере 13% от внесенной на ИИС суммы, до 52000 рублей в год, или освободить от уплаты НДФЛ с полученного по такому счету дохода. С помощью ИИС можно совершать торговые операции с большинством доступных на российском рынке инструментов – акциями, облигациями, валютой и даже деривативами.

Последствия распространения коронавируса заставляют опасаться рецессии в глобальной экономике и кардинально меняют ситуацию в банковском секторе.

Все услуги доступны дистанционно, что особенно удобно сейчас, в условиях вынужденной самоизоляции. Буквально в несколько кликов можно открыть брокерский счет и ИИС, торговать на компьютере и через мобильные приложения, пополнять и выводить деньги со счета, обменивать валюту по биржевому курсу, проходить обучение у опытных трейдеров. В общем, вложить средства в биржевые инструменты сейчас не сложнее, чем открыть вклад в банке, а финансовый результат, может быть существенно выше при сопоставимых рисках.

Узнайте подробности у экспертов ФИНАМ в Мурманске, ул. Полярные Зори, д.2., по тел. (88152)567-977. Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ».

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