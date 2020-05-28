Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 28 мая 2020 года: 307 зараженных, 7 умерших

После очередного рекорда коронавируса на просторах Заполярья остается только надеяться, что к следующей отметке заболевших эпидемия все же успокоится и до 4000 зараженных просто не дойдет. Правда, надежда весьма призрачна – ведь от 2000 до 3000 инфицированных прошло всего 21 день.

Да, и вспышка в самом Мурманске не утихает. Вместе со все областью он сделал новый рекорд, преодолев планку в три сотни зараженных. Итак, в столице Заполярья 307 заболевших (+29 за сутки), а всего на Кольском полуострове – 3030 (+49 за сутки). Таковы обновленные данные оперативного штаба Мурманской области.

В Белокаменке ситуация хоть и стабилизировалось, но окончательно остановить рост заболевших пока не удалось. За сутки выявлено 9 случаев, а всего заражено 2276 рабочих. На остальной территории региона инфицировано пока 754 человека.

Также новые случаи опасного вируса подтвердили в Апатитах (+3 за сутки, всего 146), Североморске (+3 за сутки, всего 59), Мончегорске (+7 за сутки, всего 26), Кандалакшском (+1 за сутки, всего 8) и Терском районах (+1 за сутки, всего 1).

В других муниципалитетах пока все стабильно: в Кировске по-прежнему 89 заболевших, Печенгском районе - 38, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1, Кольском районе - 37.

Но есть и хорошие новости. Жителям, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, ее перенесут на 2021 год.

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