Выбирая саженцы, будьте внимательны!

Яркая фотография, которую демонстрирует продавец, не является подтверждением того, что реализуется именно этот вид и сорт саженца.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе саженца – это его возраст. Растения, пересаженные в возрасте 4-5 лет, приживаются с большим трудом, часто болеют и могут погибнуть даже при хорошем уходе, поэтому лучше приобретать одно- или двухлетние саженцы.

Приобретайте саженцы в проверенных питомниках

Стоит изучить состояние надземной части саженца. Деревцо должно иметь хороший стволик толщиной около 1 см. Высота однолетнего саженца должна быть около 1 м, двухлетнего – около 1,5 м. Что касается ягодных культур, то их саженцы должны иметь 2-3 хорошо развитых одревесневших побега и достаточно развитую корневую систему. Это очень важно, поскольку при осенней посадке неодревесневший побег может не пережить зиму. Кора молодого деревца должна быть гладкой. Сморщенная кора, потерявшая тургор, как бы предупреждает садовода, что растение долгое время испытывало дефицит влаги.

Следующее, на что следует обратить внимание - это корневая система саженца. Она должна быть мочковатой, то есть от основных корней должны отходить тоненькие корешки, которые как раз и питают растение. При этом они должны быть упругими и плотными. Перед покупкой сделайте небольшой срез на корешке: если внутри корешок светлый, растение можно покупать. Темный цвет сигнализирует о том, что корешок загнил.

Покупая саженец, убедитесь, что на его корнях нет каких-либо утолщений, поскольку они могут являться признаком опасных заболеваний (например, корневого рака).

Следует обратить внимание, как продавец защищает корневую систему от пересыхания.

Отдавать предпочтение при покупке саженцев лучше районированным сортам, поскольку саженцы из теплых стран и более южных регионов вряд ли приживутся в условиях нашего северного края.

Саженцы яблони и груши должны быть обязательно привитыми (на подвоях). Приобретая такие растения, нужно поинтересоваться, на каком подвое привит тот или иной сорт, поскольку от этого зависит высота взрослого дерева.

Принимая решение, где приобретать саженец, стоит остановить свой выбор на растениях из проверенных питомников. Не стоит прельщаться предложениями с базара, особенно когда саженцы выставлены крупными партиями. Очень часто там можно купить несоответствующее сорту растение.

Качественный посадочный материал должен сопровождаться следующими документами: сертификатом соответствия или протоколом испытаний (документ, который удостоверяет посадочные качества саженца) и актом апробации (документ, который удостоверяет принадлежность саженца к определенному сорту).

Если у вас есть сомнения и возникли вопросы к качеству приобретенного посадочного материала обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления в Петрозаводске: 185031, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.22, (8142) 56-60-90, 56-60-40, fitorsn@yandex.ru;

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу