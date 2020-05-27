Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 27 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Кажется, коронавирус смог одержать новую победу в Мурманской области. В администрации Терского района заявили, что на территории выявлен первый случай COVID-19. Однако оперативный штаб эту информацию пока не подтвердил. А посему официально нетронутыми эпидемией по-прежнему остаются Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 3030 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи смогли поставить на ноги 1676 заболевших. Но семеро северян, увы, погибли.
По количеству зараженных традиционно лидирует строительная площадка в Белокаменке, где инфекцию подхватили 2276 рабочих. На остальной территории Мурманской области инфицировано всего 754 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 307 случаев
Апатиты – 146 случаев
Кировск – 89 случаев
Североморск – 59 случаев
Печенгский район - 38 случаев
Кольский район – 37 случаев
Мончегорск – 26 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 9 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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