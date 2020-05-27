2020-05-27T11:19:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 27 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус не оставляет Мурманскую область.Коронавирус не оставляет Мурманскую область.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Кажется, коронавирус смог одержать новую победу в Мурманской области. В администрации Терского района заявили, что на территории выявлен первый случай COVID-19. Однако оперативный штаб эту информацию пока не подтвердил. А посему официально нетронутыми эпидемией по-прежнему остаются Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 3030 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи смогли поставить на ноги 1676 заболевших. Но семеро северян, увы, погибли.

По количеству зараженных традиционно лидирует строительная площадка в Белокаменке, где инфекцию подхватили 2276 рабочих. На остальной территории Мурманской области инфицировано всего 754 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 307 случаев

Апатиты – 146 случаев

Кировск – 89 случаев

Североморск – 59 случаев

Печенгский район - 38 случаев

Кольский район – 37 случаев

Мончегорск – 26 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 9 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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