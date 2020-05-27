Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 27 мая 2020 года: 278 зараженных, 7 умерших

2981 зараженных, 1656 выздоровевших и 7 умерших – такова последняя информация оперативного штаба при правительстве Мурманской области. Хорошая новость видна невооруженным глазом – одолевших недуг почти вдвое больше, чем тех, кто с ним борется. Однако о победе пока говорить рано.

Кончено, с таким отрывом Белокаменка может по праву считаться лидером по количеству заболевших – 2271 рабочих с подтвержденным диагнозом, 9 из которых за минувшие сутки. На втором месте – Мурманск с 278 зараженными. За последние сутки в городе-герое было выявлено 29 новых случаев. Но до размаха объекта на западном берегу Кольского залива ему, к счастью, далеко.

Справедливости ради надо отметить, что не только в столице Заполярья растет количество инфицированных. Новых заболевших также выявили в Североморске (+4, всего 56), Мончегорске (+1, всего 19), Кольском районе (+1, всего 37) и Кандалакшском районе (+1, всего 7).

Что отрадно, другие муниципалитеты все же могут похвастаться более стабильной ситуацией. В Апатитах заражено 143т человека, Кировске - 89, Печенгском районе - 38, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Однако несмотря на рост заболевший, он все же незначительный и положительная динамика видна. Именно поэтому теперь масочный режим на улицах носит лишь рекомендательный характер, а вот в общественных местах и трансопрте без средств защиты теперь точно не обойтись.

В том время, как меры ослабили, перечень категорий, которые должны в обязательном порядке пройти тестирование наоборот расширили.

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