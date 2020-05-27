2020-05-26T22:40:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 27 мая 2020 года: 278 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 27 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом.В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

2981 зараженных, 1656 выздоровевших и 7 умерших – такова последняя информация оперативного штаба при правительстве Мурманской области. Хорошая новость видна невооруженным глазом – одолевших недуг почти вдвое больше, чем тех, кто с ним борется. Однако о победе пока говорить рано.

Кончено, с таким отрывом Белокаменка может по праву считаться лидером по количеству заболевших – 2271 рабочих с подтвержденным диагнозом, 9 из которых за минувшие сутки. На втором месте – Мурманск с 278 зараженными. За последние сутки в городе-герое было выявлено 29 новых случаев. Но до размаха объекта на западном берегу Кольского залива ему, к счастью, далеко.

Справедливости ради надо отметить, что не только в столице Заполярья растет количество инфицированных. Новых заболевших также выявили в Североморске (+4, всего 56), Мончегорске (+1, всего 19), Кольском районе (+1, всего 37) и Кандалакшском районе (+1, всего 7).

Что отрадно, другие муниципалитеты все же могут похвастаться более стабильной ситуацией. В Апатитах заражено 143т человека, Кировске - 89, Печенгском районе - 38, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Однако несмотря на рост заболевший, он все же незначительный и положительная динамика видна. Именно поэтому теперь масочный режим на улицах носит лишь рекомендательный характер, а вот в общественных местах и трансопрте без средств защиты теперь точно не обойтись.

В том время, как меры ослабили, перечень категорий, которые должны в обязательном порядке пройти тестирование наоборот расширили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В сеть выложили видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин
В питомник для хаски под Мурманском пришел медведь
В Апатитах на «зебре» сбили 17-летнего пешехода
Переговоры по развитию порта "Витино" в Мурманской области поставлены на паузу
В Росляково к 25 августа заменят трубу, из которой идет черный дым, на новую в 60 метров высотой
Жители Никеля придумывают название ручью, который каждую весну образуется на улице Гвардейская
В Мурманске иномарка сбила мотоциклиста и скрылась
В Кировске дети спасли зайчонка, попавшего под решетку в детском саду
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня
В Мурманскую область из Китая под видом собачьего корма пытались провезти тестостерон
Соцсети: в Мурманске произошла массовая драка подростков
В Апатитах возбудили уголовное дело в отношении женщины, устроившей смертельное ДТП
В Первомайском округе Мурманска построят несколько домов за 221 миллион рублей
В Мурманске из окна первого этажа выпала женщина
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 мая 2020 года: 2981 зараженный в Мурманской области, 1656 выздоровевших и 7 умерших
Отопление в Мурманске могут отключить 28 мая
Появилось видео с места поисков утонувшей четырехлетней девочки в Алакуртти
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории
В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн
Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом
Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти