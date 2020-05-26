Органичная организация органа, как «состояние игры»…

Признаюсь, что когда- то давно я впервые пришла на органный концерт и находилась не столько в предвкушении услышать органную музыку, а, в первую очередь, познакомиться с самими инструментом, услышать звук и прочувствовать пространство, им создаваемое. Не ахая, не охая, надеюсь, без особенного пафоса, могу описать тот момент, когда передо мной предстала мощная конструкция, внушающая предчувствие того, что на сцене сейчас произойдет что- то невероятное. Как ни странно, музыка, исходящая из такого мощнейшего по объемам и качеству инструмента, передавала не только торжество, мажорность звуков, но и звенящую тишину, таинство: что- то от «космических созвучий» было тогда в атмосфере зала. Орган парадоксален и непредсказуем. Слышать орган вживую – подобно участвовать в музыкальном действе и быть сопричастным к чуду на сцене – для меня такое ощущение действительно оказалось реальным.

Александр Новоселов – единственный в Карелии концертирующий органист, солист Карельской государственной филармонии. С 2008 года работает органистом Дворца Искусств филиала Карельской государственной филармонии в городе Кондопога (Карелия). Александр– человек, который виртуозно владеет инструментом, профессионал и прекрасный собеседник. Я попробовала задать несколько вопросов Александру, для которого диалог с «королем инструментов» (именно так называют орган) является профессией и любимым делом.

Александр Новоселов, фото из личного архива музыканта

Вживую и онлайн

– Александр, как вы проживаете сегодняшнюю ситуацию «домашней самоизоляции» в качестве музыканта в такое странное и непростое время ? Сейчас очень популярен формат онлайн концертов: спектакли, читки, перфомансы можно увидеть, бесконечно нажимая курсоры на паузу, повтор и стоп . Это возможно только благодаря интернету и наличию свободного времени у зрителя и слушателя. Вы запустили концерт из дома «Орган плюс». Насколько чувствуется разница между живым концертом и действом в онлайн: что приобретается и что утрачивается в процессе исполнений?

Поначалу было непросто привыкнуть к новой реальности, особенно остро ощущался дефицит человеческого общения – первые две недели мы просто сидели дома и не имели возможности ходить на работу. Потом начали делать специальные пропуска, чтобы ходить в концертный зал, и я стал готовиться к первому онлайн-концерту, который в этих условиях казался очень радостным событием. Конечно разница колоссальная. Во-первых, нет энергетического обмена и контакта с публикой, во - вторых, если это ансамблевый концерт, то очень непросто потом сводить все партии вместе. Единственный плюс этих концертов, я считаю – это записи, которые потом можно куда-то выложить.

– Вы закончили Кировский колледж искусств по классу «Фортепиано». Затем получили степень магистратуры в Санкт- Петербургском государственном университете по специальности « Орган». С чем связан такой переход: от профессии пианиста к игре на органе ? Что послужило поводом к началу знакомства с этим инструментом?

На самом деле, после колледжа искусств еще была Нижегородская консерватория, которую я также окончил и как пианист, параллельно занимаясь в классе органа. Приход к органу был целенаправленный, и желание играть на этом инструменте возникло после посещения органного концерта еще в подростковом возрасте. Орган очень впечатлил своей мощью, разнообразием тембров и игрой ногами. На самом деле, орган и фортепиано очень хорошо дополняют друг друга и открывают новый взгляд на технику и музыкальные возможности обоих инструментов.

– Любой инструмент нуждается в правильном уходе. Орган – мощнейший инструмент, сложнейший по своей конструкции и, наверняка, он требует особого ухода? Играть на органе и заботиться об органе – две разные профессии? Как вы сохраняете инструмент, как поддерживаете его «качество жизни»?

Да, согласен с Вами, что орган сложный по конструкции и весьма капризный инструмент. Для ухода у нас есть «специальный человек» – штатный органный мастер. И это отдельная профессия. Он следит за органом, ремонтирует и настраивает его, а также проверяет температуру и влажность, так как инструмент очень чутко реагирует на любые изменения температуры. От меня лишь требуется аккуратно с ним обращаться.

Александр Новоселов, фото из личного архива музыканта

Для чего нужна координация?

– В России орган не относится к разряду очень популярных инструментов. Есть мнение о том, что научиться играть на нем может далеко не каждый даже профессиональный музыкант. Вы согласны с этим мнением? Какие трудности должен преодолеть музыкант, чтобы сесть за многочисленные мануалы (клавиатуры) органа и справиться с ручной и ножной системами инструмента, играя профессионально и затрачиваясь на сто процентов ?

Действительно, орган в России не очень распространенный инструмент и всего можно насчитать чуть более ста духовых органов в нашей стране, хотя есть еще очень много электронных органов, но это уже совсем другая история. Конечно, научиться играть на органе может любой музыкант, но, как и любой инструмент, орган требует усидчивости и многочасовых занятий. Для начинающих органистов значительную трудность будет представлять координация – поначалу очень непросто соединить руки с ногами, а также на органе нужно уметь делать хорошую регистровку, то есть грамотно подбирать для каждого произведения нужные регистры. Чем больше орган, тем сложнее это сделать. В целом, можно сказать, что орган - это инструмент, требующий многоплоскостного внимания.

Орган как симфонический оркестр

– Известный факт, что голосовая палитра органа достаточно велика: инструмент способен имитировать не только звуки многих музыкальных инструментов, но и пение птиц, шум деревьев, звон рождественских колокольчиков, звуки ветра, морского прибоя. Орган обладает уникальной динамической гибкостью. Помогают ли эти качества органа импровизировать или интерпретировать произведения для исполнения?

Да, на самом деле, орган – это целый симфонический оркестр, и существуют даже много регистров, которые называются как инструменты оркестра – флейта, кларнет, тромпет, гамба. Конечно, эти регистры не имитирует в точности звук этих инструментов, но звучат похожим образом. Есть также и регистр, имитирующий звучание колокольчиков – он звучит на сто процентов похоже, а на некоторых органах есть регистры, изображающие пение птиц – кукушки, соловья. Мне приходилось встречать такие регистры, хотя они и достаточно редки. Конечно, все это разнообразие дает большой простор для фантазии органиста.

– Как вы связываете органную музыку и религиозность? Насколько эти две темы могут влиять друг на друга? В Европе органная музыка – это часть вековой традиции, а храм – это естественное пространство для восприятия органной музыки, где удачно вписывается акустика и атмосфера храма, собора или церкви. Что происходит в России, какое пространство для органа более востребовано в нашей стране?

Александр Новоселов, фото из личного архива музыканта

Да, орган очень тесно связан с церковью и изначально был сакральным инструментом. В Европе орган являлся и до сих пор остается неотъемлемым атрибутом церкви, и многие ассоциируют его только с церковью. В нашей стране нет такой сильной традиции, и орган у нас скорее светский инструмент, житель концертных залов. Конечно, орган это акустический инструмент и ему нужно большое помещение, чтобы он хорошо звучал. Поэтому церковь – это идеальный вариант. У нас конечно, орган чаще звучит в концертных залах, филармониях, но есть и много церквей, которые постоянно проводят органные концерты.

– Привлечь молодого зрителя на концерт академической музыки – актуальная задача для организаторов концертов и музыкантов. Как вы думаете, как можно не только привлечь слушателя на органный концерт, но и удержать его внимание?

Мы стараемся делать доступные программы, чтобы привлечь новую публику. Иногда исполняем музыку из кинофильмов, какие-то джазовые или рок -композиции, чтобы люди смогли услышать что-то знакомое, но главное все это делать дозированно и постепенно приучать людей слушать хорошую музыку великих классиков.

– Современная органная музыка – какая она? Есть музыкальные традиции композиторов Баха, Букстехудэ, Сезара, Франка, Антона Брукнера , А. Габрие ли, Г.Ф. Генделя и др.? Созвучны ли они с пониманием музыки для органа у современных композиторов?

Сейчас очень много современных композиторов пишут музыку для органа, она разная, есть и много талантливых композиторов и достойной музыки. Могу назвать Ханса- Андре Штамма, Сергея Слонимского, Ивана Татаринова…Конечно, в той или иной мере, современные сочинения опираются на традиции предшественников, без этого невозможно, но также и привносят в музыку веяния современного мира, новые гармонии и ритмы. Я считаю, что, скорее всего, самое великое уже написано, но игнорировать современный мир не получится, поэтому иногда даже очень интересно включать в свой репертуар что-то необычное из современных произведений.

– Вы принимали участие во многих международных конкурсах, стали лауреатом конкурсов в Австрии, Люксембурге, Санкт- Петербурге. Какую роль они сыграли в вашем развитии как музыканта, помогают ли в творческом поиске?

Участие в конкурсах очень помогает в становлении музыканта – это важно для развития профессиональных качеств, закаляет волю, вырабатывает стрессоустойчивость и помогает карьерному росту. Престижные конкурсы дают возможность получить впоследствии какие-то ангажемены, хотя в органных конкурсах это не так развито, как скажем у пианистов или скрипачей. Участие в конкурсах еще дарит новые знакомства с участниками, с членами жюри.

Органные концерты воспитывают вкус

– Мир музыки раскрывает не только чувственное восприятие, но и подталкивает к изучению исторического или документального материалов, аналитическому разбору произведений. Насколько это справедливо для ценителей органной музыки? Возможно ли такими способами воспитывать музыкальный вкус у юного слушателя и молодежи ?

Конечно, чтобы лучше исполнять произведение, часто бывает очень полезным анализировать его структуру, гармонию, историю его создания. Хотя не всегда такая детальная информация бывает доступной, но помогает лучше понять, о чем хотел сказать композитор в этом сочинении. И даже небольшой рассказ о произведении перед исполнением всегда помогает лучшему восприятию музыки. Органные концерты для детей очень важны для нас и помогают воспитывать музыкальный вкус и любовь юных слушателей, потому что очень сложно заставить пойти на концерт человека, который очень далек от искусства и никогда не был в концертном зале.

– Как вы понимаете, что концерт состоялся? Как это ощущается: тишина в зале, восторженные аплодисменты, личное ощущение и чувство внутренней эмоциональной наполненности?

Какое-то внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия от своей игры, хоть и, наверное, каждый музыкант постоянно себя критикует и бывает чем-то недоволен. Но все же такие концерты часто случаются, даже если и самому что-то не нравится, но ты видишь, как хорошо их принимает публика, чувствуешь ее энергетику, и понимаешь, что концерт все-таки состоялся, несмотря на какие-то мелкие помарки. Такие концерты очень ценны и надолго заряжают энергией и вдохновением.

– Если бы у вас была возможность перенести инструмент в непривычное для органа пространство, каким должно быть это место? Какое произведение вы бы мечтали там сыграть?

Наверное, было бы интересно поместить орган в какое-то открытое пространство и сыграть Баха.

– Многие музыканты и композиторы называют Баха великим творцом и «первооткрывателем органной музыки». Как вы для себя оцениваете его музыку? Существует ли понятие, как нужно играть Баха, а как нельзя? В чем состоит баланс между правилами и исключениями?

Действительно, И. С. Бах композитор больше всех писавший для органа и знавший все особенности этого инструмента. Многие композиторы, жившие после, опирались на баховское творчество и вдохновлялись им, почти нет такой музыки, которую бы не предвосхитил Бах. Конечно, существует много взглядов и традиций исполнения баховских произведений, много спорных и противоречивых. Но нет записей музыки того времени, только лишь разные трактаты, поэтому никто точно не может сказать как исполнял сам Бах. Думаю, что на конкурсах, вероятно, нужно придерживаться традиций, а на концертах проявлять свой взгляд на исполнение. Это очень ценно.

– Самый уникальный, запоминающийся концерт, который вы исполняли в своей творческой жизни?

Трудно выделить какой-то один, но, наверное, в Домском соборе в Риге.

– Есть фраза: «Самая важная вещь при публичном выступлении – это человек» (Генри Уорд Бичер) . Насколько для вас ценно то, как вы играете и что вы исполняете, что здесь важнее: личность, уровень профессионализма или репертуар для исполнения ?

Я думаю, что здесь важны все вышеперечисленные качества, особенно важно и интересно быть личностью и профессионалом. Репертуар, конечно, не всегда зависит только от одного исполнителя, но всегда приятнее играть то, что нравится самому.

– Что вас вдохновляет в жизни , помимо музыки? Есть ли хобби?

Вдохновляет природа, книги, путешествия. Хобби – изучение иностранных языков.

– Сформулируйте в нескольких словах: орган для вас – это…

Думаю, что неотъемлемая часть жизни – и работа, и хобби в одном.

СПРАВКА

Александр Новосёлов

Родился 27 апреля 1984 года в Пермской области (Россия). Начал заниматься игрой на фортепиано с семи лет в музыкальной школе при Кировском училище искусств. В 2003-м году закончил Кировский колледж искусств по специальности «Фортепиано», а в 2008-м – Нижегородскую консерваторию по классам фортепиано (доц. Смирнов С.В.) и органа (проф. Скульскaя З.А.). Участвовал в мастер-классах: М. Зандера, Л. Ломана, В. Церера – Германия, О. Латри – Франция и др. Стажировался в Летней академии в Хаарлеме и Алькмааре (Нидерланды), а также в городе Котка (Финляндия). В 2010 году закончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган» со степенью магистра искусств и гуманитарных наук.

Лауреат 1-го Всероссийского конкурса органистов «Soli Dео Gloria» (Москва 2007) и «Гатчина – Санкт-Петербург» (2007). В 2009 стал обладателем специальной премии «Надежда Отечества» на 6-м международном конкурсе органистов имени М.Таривердиева. С 2008 года работает органистом Дворца Искусств филиала Карельской государственной филармонии в городе Кондопога (Карелия). Выступает с концертами в различных городах России, а также в Германии, Нидерландах, Люксембурге, Финляндии, Эстонии, Швейцарии и США.

В 2010 году стал лауреатом на Международном конкурсе органистов имени Георга Муффата в Австрии (город Линц). В 2011 получил третью премию на