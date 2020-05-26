Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 мая 2020 года: 249 зараженных, 7 умерших

2936 зараженных, 1631 выздоровевших и 7 умерших – такова последняя информация оперативного штаба при правительстве Мурманской области. Хорошая новость видна невооруженным глазом – одолевших недуг почти вдвое больше, чем тех, кто с ним борется. Однако о победе пока говорить рано.

Кончено, с таким отрывом Белокаменка может по праву считаться лидером по количеству заболевших – 2262 рабочих с подтвержденным диагнозом, несмотря на то, что в последние дни роста на масштабной стройке не наблюдается. На втором месте – Мурманск с 249 зараженными. За последние сутки в городе-герое было выявлено 20 новых случаев. Но до размаха объекта на западном берегу Кольского залива ему, к счастью, далеко.

Справедливости ради надо отметить, что не только в столице Заполярья растет количество инфицированных. Новых заболевших также выявили в Апатитах (+3 за сутки, всего143), Североморске (+9, всего 52), Мончегорске (+1, всего 18), Кольском районе (+1, всего 36), Кировске (+2, всего 89).

Что отрадно, другие муниципалитеты все же могут похвастаться более стабильной ситуацией. В Печенгском районе заражено 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4, Ковдоре – 1, Кировске - 87, Кандалакшском районе - 6, Полярных Зорях - 6.

Однако несмотря на рост заболевший, он все же незначительный и положительная динамика видна. Именно поэтому теперь масочный режим на улицах носит лишь рекомендательный характер, а вот в общественных местах и трансопрте без средств защиты теперь точно не обойтись.

В том время, как меры ослабили, перечень категорий, которые должны в обязательном порядке пройти тестирование наоборот расширили.

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