Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 мая 2020 года: 2936 заболевших и 1631 выздоровевший

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Заполярье остается напряженной, но контролируемой. По крайней мере, власти взвесили за и против и решились-таки ослабить тиски ограничительных мер.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено 2936 человек. За последние сутки выявлено 36 новых случаев. Это позволило Заполярью в общероссийском рейтинге спуститься аж на 14 строчку рейтинга. Согласитесь, неплохо после пятого-то места.

Догнать Белокаменку остальной территории Мурманской области вместе взятой не так уж и просто – все-таки отрыв почти в 3,5 раза. Судите сами: на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива – 2262 заболевших, а в других очагах коронавируса вместе взятых – 674. К слову, вот уже который день среди рабочих в Белокаменке не выявлено ни одного нового случая, чего нельзя сказать об остальной территории Заполярья.

Здесь уже шестой день подряд лидирует Мурманск, где заражено 249 местных жителей (+20 за сутки). И конкурентов у города-героя. В Апатитах – 143 заболевших, но там эпидемия уже постепенно сходит на нет – за последние сутки там выявили всего 3 новых случая.

Также новые случаи за сутки подтвердили в Североморске (+9, всего 52), Мончегорске (+1, всего 18), Кольском районе (+1, всего 36), Кировске (+2, всего 89).

В других муниципалитетах ситуация более стабильна: в Печенгском районе по-прежнему 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4, Ковдоре – 1, Кировске - 87, Кандалакшском районе - 6, Полярных Зорях - 6.

К слову, врачи тоже не сидят без дела и смогли излечить 1631 пациента, которым поставили COVID-19. Семерых, к сожалению, они не смогли спасти. На лечение находится 1298 человек. Однако госпитализировано 464 северян, и у 60% коронавирус осложняется пневмонией.

Тем не менее, власти нашли возможность ослабить ограничительные меры. В частности, теперь можно вдыхать весенний воздух полной грудью и не носить на улице маску. Однако совсем отказаться от этого вошедшего в нашу жизнь атрибута пока нельзя. В каких случаях маска просто необходима, узнаете здесь. Также возобновить свою работу смогут библиотеки, музеи, госучреждения по спортивной подготовке и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. А в Апатитах и Кировске уже идет речь об открытии салонов красоты.

Однако в том время, как меры ослабили, перечень категорий, которые должны в обязательном порядке пройти тестирование наоборот расширили. А еще нашли, кто виноват в неправильной выплате денег сотрудникам скорой.

Также в правительстве расширили перечень пострадавших отраслей, которым положена господдержка. А общественные работы, призванные помочь потерявшим доход северянам, уже пользуются спросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru