2020-05-26T10:27:13+03:00
Общество

В новый поисковый сезон на новом автомобиле

Поисковиков из Полярных Зорь поддерживает градообразующее предприятие
Мария ПАШЕНКОВА
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Теперь у клуба есть новенький "УАЗ", на котором не страшно покорять самые отдаленные уголки Кольского полуострова. Фото: клуб "Поиск"Теперь у клуба есть новенький "УАЗ", на котором не страшно покорять самые отдаленные уголки Кольского полуострова. Фото: клуб "Поиск"
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Каким будет наш мир через 10 или 20 лет? Это во многом зависит от того, что мы вложим в детей, которые сейчас ходят в детские сады или сидят за школьными партами. В Мурманской области в пример многим другим регионам патриотическое воспитание юного поколения активно развивается и поддерживается

В 2019 году у военно-патриотического клуба «Поиск» в Полярных Зорях был праздник – он отметил 20-летие со дня основания. Лучший подарок – горящие глаза ребят, которые действительно интересуются историей родного края, хранят память о подвигах солдат, защищавших кольскую землю в годы Великой Отечественной войны. Но еще один подарок клубу преподнесла Кольская АЭС. Точнее, он приехал на четырех колесах – новенький «УАЗ» особенной конфигурации и комплектации с экспедиционным багажником, лебедкой, автомагнитолой, прицепным устройством. На таком внедорожнике не страшно отправиться в самые далекие уголки Кольского полуострова.

- Раньше мы ездили на разбитом, изжившем все сроки давности «уазике», который не раз ремонтировали, потратили только на запасные части более 300 тысяч рублей, хотя часто нам помогали с ремонтом бесплатно. Но все-таки мы возим детей - важна безопасность. Поэтому мы обратились к руководству Кольской АЭС с просьбой помочь нам. Директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук удивился, узнав, что мы ездим на машине, которая давно должна быть списана. И предприятие сделало нам настоящий подарок, - рассказывает руководитель клуба «Поиск» Александр Ешану.

Чтобы оценить, насколько важен такой «УАЗ» для работы организации, надо отмотать пленку на 20 лет назад. В 2000 году «Поиск» провел свою первую экспедицию: группа из 15 человек отправилась из Полярных Зорь в район ЗАТО Заозерск.

- У нас тогда ничего не было: ни машины, ни палаток со спальниками – нам их одолжили друзья моряки-подводники. Ехали в ЗАТО Заозерск на поезде с кучей коробок и мешков из-под сахара. Приезжает поезд, у нас вагон № 15, он далеко, а мы в начале перрона. Мы бежим, кто-то падает, рассыпаются банки с консервами, их спешно собираем, просим проводника подержать красный флажок, чтобы поезд не уехал. Приехали. До Заозерска-то нас довезли автобусом местного гороно, а до места, куда нам надо (район озера Сапог), еще восемь километров пешком и со всем этим скарбом. В несколько заходов с трудом донесли все свои вещи. Кто что нес: у кого-то мешки с цементом по 10 килограммов, чтобы привести в порядок памятники, у кого-то - крупы, тушенка и необходимое в походе снаряжение, - продолжает Александр Ешану.

А сейчас все гораздо легче – на новеньком внедорожнике можно добраться почти до любой нужной точки. Причем безопасно привезти не только людей, но и все нужные для реставрации материалы, а также теплые вещи, без которых даже летом никак, медикаменты, спальники, костровое оборудование, еду – вместительный багажник позволяет!

Подарок уже намотал почти 2 тысячи километров, а за лето – дай Бог коронавирус отступит, и это позволит «Поиску» воплотить в жизнь все планы – эта цифра удвоится, если не утроится.

- Будем надеяться, что новый «УАЗ» еще нашим внукам послужит! – смеется Александр Ешану. - Многие из юных поисковиков уже выросли, получили профессию, трудятся на атомной станции, но продолжают оказывать помощь и поддержку своему клубу. Значит, правильное воспитание получили, стали настоящими патриотами!

Кольская АЭС подарила «Поиску» еще и снегоход «Тайга-4» - для зимних походов вещь незаменимая! Он на волокуше доставляет в палаточный лагерь все необходимое, пока ребята и взрослые идут 10, 15 или даже 20 километров. Но такой путь легче, если 110-литровые рюкзаки, которые называют «малышами», избавлены от лишнего груза. Такой долгий переход, например, делают во время экстремального лыжного похода к месту героической гибели прославленных разведчиков-североморцев отряда капитана Александра Яковлевича Юневича. От Полярных Зорь до пункта назначения – более 300 километров! Но все возможно, если есть сила духа и друзья, которые всегда помогут.

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