2020-05-25T14:54:21+03:00
Общество

Для Печенгского района разработали концепцию развития

Промышленные города будут привлекать туристов и инвесторов
Мария ПАШЕНКОВА
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Печенгский район получит новые возможности для развития - план, как все будет работать, уже есть.Печенгский район получит новые возможности для развития - план, как все будет работать, уже есть.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В конце апреля было принято важное решение: в Мурманской области появится Печенгский муниципальный округ, первый в своем роде в регионе. Об этот волнорез должны разбиться доводы скептиков, которые уверены, что у Печенги, Никеля и других населенных пунктов нынешнего района нет будущего.

Когда закрывается дверь, открывается…

Волнение северян, что жизнь в Никеле остановится, появилось после сообщения о намерениях «Норникеля» и Кольской ГМК закрыть плавильный цех из-за устаревшей технологии производства файнштейна. В компании отмечают, что это был важный шаг для сохранения экологии региона, ведь в этом случае выбросы плавильного производства сойдут на нет.

- Компания долго шла к принятию такого решения, но ни минуты не сомневалась, что воплощать его будет социально ответственным образом. «Норникель» придерживается принципов устойчивого развития - на практике это означает, что компания оценивает то воздействие, которое ее деятельность оказывает на экономику, социальную сферу, экологию, и, главное, управляет этим воздействием, - рассказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

У концепции развития Печенгского района, разработку которой начали в конце 2019 года, есть две основные цели: стабилизация социально-экономической ситуации после закрытия цеха и формирование условий для устойчивого социально-экономического развития района.

От туризма до промышленности

Для того чтобы понять, как дать новую жизнь округу, надо было выявить его сильные стороны. К таким отнесли приграничное положение и наличие промышленных площадок. Можно выделить четыре крупных инвестиционных проекта, которые появились во многом благодаря этим плюсам.

До конца 2021 года планируется построить центр обработки данных, который создаст 50 рабочих мест, и металлургический завод по производству мелющих шаров и сортового проката на 400 рабочих мест. В этом году должен быть введен в эксплуатацию завод, производящий абразивы (еще 50 мест), а в 2022-м – начато товарное выращивание атлантического лосося и морской форели (116 мест).

- Поэтапно останавливая цех, мы одновременно решаем вопрос трудоустройства 630 человек. В данный момент большинство их них уже нашли новые места работы, а также воспользовались мерами социальной поддержки компании, которые рассчитаны на 919 миллионов рублей. Вопрос остается нерешенным по 119 сотрудникам. Коронавирус не повлиял на наши планы - все они реализуются в рамках намеченных сроков, - рассказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Приграничное положение Печенгского района должно стать катализатором для развития туризма, например, привлечь гостей из Скандинавии и европейцев, которые сначала едут посмотреть Финляндию или Норвегию. Показывать туристам хотят не только природу.

В Печенгском районе есть много достопримечательностей, привлекательных для туристов Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Печенгском районе есть много достопримечательностей, привлекательных для туристовФото: Елена КОВАЛЕНКО

Одна из точек притяжения - Кольская сверхглубокая скважина.

Работы на ней остановлены в 1994 году, и с тех пор она заброшена, но вызывает интерес как у россиян, так и у иностранцев, ведь это самая глубокая скважина в мире - она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Недавно о ней сняли мистический триллер «Кольская сверхглубокая», который этой осенью должен выйти на киноэкраны. Однако и добраться до Кольской сверхглубокой сложно, и смотреть там особо не на что - все находится в полуразрушенном состоянии.

Впрочем, вице-губернатор Ольга Кузнецова сообщила, что объект может быть восстановлен.

- Ведутся переговоры с Федеральным агентством по туризму, чтобы Кольская сверхглубокая скважина была передана в федеральную собственность. Это даст возможность получить дополнительное финансирование для ее восстановления, - отметила Ольга Александровна.

Так Кольская сверхглубокая станет одним из мест посещения туристов, которые будут приезжать в Лиинахамари, где в рамках созданной ТОР «Столица Арктики» появится порт с возможностью захода туристических судов и свободной зоной для посещения иностранцев.

Формировать сознание

Сейчас у жителей многих стран, особенно азиатских, в моде промышленный туризм. И где как не в Печенгском районе, на объектах Кольской ГМК его развивать.

Большую роль в новом процессе отводят автономной некоммерческой организации «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», которая воплощает в жизнь проекты «Норникеля», ведь для того, чтобы будущий округ стал привлекательным для инвесторов, туристов, да и просто тех, кто захочет здесь жить, надо провести большую работу.

- У нас есть много проектов на той или иной стадии реализации. В общественной сфере – проведение международного лагеря волонтеров World tree, проект «Социальное кино» вместе с норвежской компанией Tvibit, арт-резиденции. В сфере туризма – разработка бренда и айдентики поселка Никель, организация слета туристических операторов, фестиваля GastroIndustry. Большие у нас планы по части бизнеса, в том числе организация бизнес-резиденции Никеля, конкурсов целевых беспроцентных возвратных займов, проекта по бизнес-кураторству, - рассказал директор «Второй школы» Андрей Фоменко. – Перед нами стоит задача формирования новых смыслов и нового образа делового мышления жителей района.

Что важно: введение в строй новых объектов, благодаря которым Печенгский район должен будет получить устойчивое развитие, будет происходить одновременно с поэтапным выведением из эксплуатации градообразующего предприятия. Поэтому будет соблюдена гармония. Ее будут придерживаться и во время следующего этапа - разработки программы социально-экономического развития района, которая станет частью программы Мурманской области.

СКАЗАНО

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона - о плюсах создания муниципального округа:

- Первый момент касается власти. Сейчас она у нас двухуровневая – в районах и поселениях. Населению иногда бывает трудно сориентироваться, куда адресовать свои вопросы. С 1 января мы в Никеле исполняем полномочия администрации и можем сказать, что за пять месяцев кардинально изменилось общение с людьми. Уверен: когда будет единая власть, населению будет проще. Второй момент: сейчас у нас есть проблема с квалифицированными кадрами в муниципальной отрасли, а во время объединения мы сможем консолидировать кадровые ресурсы и повысить управляемость. Инвесторам будет проще вести важные для себя переговоры. Раньше земельные вопросы были в ведении поселений, но с объединением за столом переговоров будут сидеть два человека, а не четыре или пять.

Михаил Юрчук, заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля»: - В активной разработке сейчас находится один из инвестиционных проектов «Норникеля» в Печенгском районе – «Порт Лиинахамари». Ведется работа над мастер-планом, над проектированием. Предполагается несколько базовых лагерей с созданием полной инфраструктуры. Это будет комплекс эко-отелей под различные виды туризма, классический джоггинг или рыбалку. Как это будет выглядеть в конечном итоге, мы пока определяемся – идет работа по конкретизации проекта. Но стратегически мы определяем, что это будет масштабный проект качественной инфраструктуры, которая должна будет мультипликативно создать возможности и рабочие места на территории присутствия компании.

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