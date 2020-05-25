Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 мая 2020 года: 2900 заболевших и 1627 выздоровевших

К большому счастью северян режим самоизоляции отменили еще 12 мая. Иначе было бы очень неприятно сидеть дома в такую погоду. Но пока жители Мурманской области наслаждаются непривычным майским теплом и гуляют, нельзя забывать, что коронавирус до сих пор держит в железных рукавицах наш регион.

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, сейчас диагноз COVID-19 поставили 2900 людям. Львиная доля приходится на Белокаменку - 2262 человека. Правда, 24 мая произошло значимое событие - на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений не зафиксировали ни одного нового заражения.

А вот по области дела обстоят не так радостно. Всего других городах коронавирусом болеет 638 человек. Лидером по числу заразившихся стал Мурманск, где очаг случился в одной из силовых структур. За последние сутки прирост новых больных в областном центре составил 20 человек (всего 229 человек).

На втором месте по числу ковидных пациентов, без учета Белокаменки, идут Апатиты - 140 человек (4 новых случая).

Новые случаи за сутки также диагностировали в Североморске (+4, всего 43), Мончегорске (+2, всего 17), Полярных Зорях (+1, всего 6), Кольском районе (+1, всего 35).

В других муниципалитетах, куда пробрался COVID-19, ситуация более обнадеживающая. В Печенгском районе по-прежнему заражено 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1, Кировске - 87, Кандалакшском районе - 6.

Еще один повод порадоваться: врачи вылечили уже 1627 пациентов, у которых подтвердили коронавиурс. Но семеро, к сожалению, погибли. В Мурманской области продолжают наращивать объемы тестирования. Всего на данный момент в лабораториях госучреждений провели 65024 теста.

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