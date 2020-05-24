Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 мая 2020 года: 209 зараженных, 7 умерших

Если не считать Белокаменки, Мурманск вышел на первое место в областном рейтинге заболеваемости коронавирусом и продолжает укреплять позиции. Согласно последней информации регионального оперативного штаба, в Заполярье опасный вирус подтвердили у 2868 человек, из которых 209 – жители города-героя.

Увы, у инфекции нет выходных. За минувшие сутки в Мурманске выявили еще 18 новых случаев. Правда, надо отдать должное, также новых заболевших обнаружили в Белокаменке (+3 за сутки, всего 2262), Кандалакшском районе (+4 за сутки, всего 6), Североморске (+3 за сутки, всего 39), Апатитах (+ 2 за сутки, всего 136), Мончегорске (+2 за сутки, всего 15), Кировске (+1 за сутки, всего 87) и Кольском районе (+1 за сутки, всего 34).

В других муниципалитетах, куда пробрался COVID-19, ситуация более обнадеживающая. В Печенгском районе по-прежнему заражено 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Тем не менее, врачи смогли поставить на ноги 1595 пациентов, у которых подтвердили коронавиурс. Но семеро, к сожалению, погибли.

Несмотря на то, Мурманск лидирует в рейтинге заболевших, субботние новости его не касались. В Зеленоборском у 4 сотрудников обсерватора подтвердили COVID-19, а в столице Северного флота до 1 июня закрыли на карантин отделение неврологии местной больницы.

Однако на дороге между Кандалакшей и Полярными Зорями с 25 мая снимают блок-пост. А в Мурмашах почетные граждане пекутся о состоянии старого аэродрома, на котором строят инфекционный госпиталь.

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