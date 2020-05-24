Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 мая 2020 года: 2834 заболевших и 1595 выздоровевших

На этот раз неугомонному коронавирусу, кажется, полюбился север Мурманской области, хотя и про другие ее уголки он не забывает и держит всех жителей Заполярья, так сказать, в тонусе.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе новую коронавирусную инфекцию подцепили 2868 человека. Однако медики смогли одержать победу в 1595 случаях, но в семи они все же потерпели фиаско.

Неизменным лидером по количеству заболевших по-прежнему остается Белокаменка, где заболело 2262 рабочих. Но, несмотря на внушительные цифры, масштабная стройка на западном берегу Кольского залива продолжает прибавлять – за сутки там подтвердили 3 новых случая.

На остальной территории Мурманской области заражено 606 человек. В том числе новые случаи выявили в Мурманске (+18 за сутки, всего 209), Кандалакшском районе (+4 за сутки, всего 6), Североморске (+3 за сутки, всего 39), Апатитах (+ 2 за сутки, всего 136), Мончегорске (+2 за сутки, всего 15), Кировске (+1 за сутки, всего 87) и Кольском районе (+1 за сутки, всего 34).

В остальных муниципалитетах ситуация остается стабильной. В Печенгском районе по-прежнему заражено 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Несмотря на то, что большинство заболевших выявлены в Мурманске (если не считать Белокаменку, кончено), внимание общественности было также приковано к Кандалакшскому району и Североморску. В Зеленоборском у 4 сотрудников обсерватора подтвердили COVID-19, а в столице Северного флота до 1 июня закрыли на карантин отделение неврологии местной больницы.

Однако на дороге между Кандалакшей и Полярными Зорями с 25 мая снимают блок-пост. А в Мурмашах почетные граждане пекутся о состоянии старого аэродрома, на котором строят инфекционный госпиталь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: оперативный штаб назвал очаг коронавируса в Мурманске. Вспышка произошла в одной из силовых структур (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на дороге между Полярными Зорями и Кандалакшей сняли блок-пост. Ситуация в обоих муниципалитетах находится под контролем (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Зеленоборском короновирус подтвердился у 4 сотрудников обсерватора. Источник опасной инфекции находится за пределами учреждения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru