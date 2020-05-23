Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 23 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Коронавирус пока не намерен сдавать свои позиции в Заполярье. Конечно, Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной ему по-прежнему неподвластны. Но вот на остальной территории Мурманской области он хозяйничает во всю.

Еще бы! В регионе подтвержден 2868 случаев новой коронавирусной инфекции. Заполярные врачи смогли победить эту заразу в 1617 случаях, но в семи, увы, проиграли.

Белокаменка с 2262 заболевшими по-прежнему останется неизменным лидером по количеству зараженных. На остальной территории Мурманской области вирус подхватили всего 606 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 209 случаев

Апатиты – 136 случая

Кировск – 87 случая

Печенгский район - 38 случаев

Североморск – 39 случаев

Кольский район – 34 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 15 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Кандалакша – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Полярные Зори – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Ковдор – 1 случай.

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