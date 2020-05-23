Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 23 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус пока не намерен сдавать свои позиции в Заполярье. Конечно, Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной ему по-прежнему неподвластны. Но вот на остальной территории Мурманской области он хозяйничает во всю.
Еще бы! В регионе подтвержден 2868 случаев новой коронавирусной инфекции. Заполярные врачи смогли победить эту заразу в 1617 случаях, но в семи, увы, проиграли.
Белокаменка с 2262 заболевшими по-прежнему останется неизменным лидером по количеству зараженных. На остальной территории Мурманской области вирус подхватили всего 606 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 209 случаев
Апатиты – 136 случая
Кировск – 87 случая
Печенгский район - 38 случаев
Североморск – 39 случаев
Кольский район – 34 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 15 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Кандалакша – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Полярные Зори – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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