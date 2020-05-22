2020-05-21T23:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 мая 2020 года: 2781 заболевших и 1496 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 22 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Короновирус облюбовал новый город в Заполярье.Короновирус облюбовал новый город в Заполярье.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После вспышек коронавируса в Белокаменке и Апатитах с Кировском, казалось бы, северян уже трудно было чем-то удивить. Ан нет! 21 мая Мурманск, полтора месяца уверенно державшийся в середине регионального рейтинга количества заболевших COVID-19, вдруг вырвался вперед и теперь продолжает укреплять свои позиции.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье подтвержден 2781 случай новой опасной инфекции. Несмотря на то, что количество зараженных продолжает расти, Заполярье с треском выбыло из десятки регионов-лидеров, неожиданно оказавшись на 12 месте.

Разумеется, большая часть зараженных по-прежнему приходится на масштабную стройку в Белокаменке – там заражено 2255 рабочих. Хотя темпы роста на западном берегу Кольского залива значительно снизились, другим муниципалитетам трудно ее догнать. На остальной территории Мурманской области в пять раз меньше заболевших – всего 526 человек.

Лидером по количеству инфицированных в Заполярье (не считая, кончено, Белокаменку) стал Мурманск – 145 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 52 новых. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, вспышка произошла на одном из предприятий. Городу-герою в спину дышит прежний чемпион – Апатиты с 132 зараженными, из которых лишь один новичок. Правда, у этого муниципалитета явно иссяк было запал роста. Затем идет Кировск с 86 заболевшими. Правда, вот уже которые сутки количество инфицированных здесь не увеличивается.

Также новые случае выявлены еще в нескольких муниципалитетах: 2 – в Кольском районе (всего 33) и по 1 – в Печенгском и Ловозерском районах (всего 38 и 4 соответственно). В других населенных пунктах ситуация остается стабильной: в Североморске – 36 заболевших, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Власти и Роспотребнадзор беспокоит ситуация в Мурманске, Североморске и Кольском районе. Тем не менее, в ряде муниципалитетов планируется все-таки ослабить ограничительные меры, поскольку, например, в тех же Апатитах и Кировске ситуация стабилизировалась. Однако коронавирус может вернуться, ведь не только северяне, но и сотрудники некоторых торговых сетей пренебрегают масочным режимом и даже отдельно взятые депутаты нарушают ограничительные меры.

Между тем, медсестры рассказали, как тяжело работать с ковдиными пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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