2020-05-21T13:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 21 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус нашел себе нового любимчика в Мурманской области.Коронавирус нашел себе нового любимчика в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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В географической картине коронавируса в Мурманской области произошли кардинальные изменения. К счастью, Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной по-прежнему остаются не тронутыми эпидемией, несмотря на то, что в регионе подтвержден 2781 случай COVID-19.

Медики смогли излечить от этой опасной инфекции 1496 пациентов. Семь северян, к сожалению, умерли.

Разумеется, неизменным лидером по количеству зараженных остается Белокаменка (2255 человек). На остальной территории Мурманской области вирус подхватил всего 526 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 145 случаев

Апатиты – 132 случая

Кировск – 86 случая

Печенгский район - 38 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 33 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 12 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Полярные Зори – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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