Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 21 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
В географической картине коронавируса в Мурманской области произошли кардинальные изменения. К счастью, Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной по-прежнему остаются не тронутыми эпидемией, несмотря на то, что в регионе подтвержден 2781 случай COVID-19.
Медики смогли излечить от этой опасной инфекции 1496 пациентов. Семь северян, к сожалению, умерли.
Разумеется, неизменным лидером по количеству зараженных остается Белокаменка (2255 человек). На остальной территории Мурманской области вирус подхватил всего 526 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 145 случаев
Апатиты – 132 случая
Кировск – 86 случая
Печенгский район - 38 случаев
Североморск – 36 случаев
Кольский район – 33 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 12 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Полярные Зори – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Кандалакша – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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