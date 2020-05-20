2020-05-20T15:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 20 мая 2020 года: какие районы вырвались в лидеры по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах
Елена МОЛОДЦОВА
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Короновирус нашел новый очаг для распространения.Короновирус нашел новый очаг для распространения.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Коронавирус продолжает шагать по Кольскому полуострову и, если завоевать новые территории у него по-прежнему не получается - Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной упорно не поддаются этой заразе, то он укрепляет позиции на уже облюбованных территориях.

В Мурманской области подтверждены 2714 случаев COVID-19. Врачи поставить на ноги 1425 пациентов. Семь северян, к сожалению, погибли.

Абсолютным лидером по количеству зараженных остается Белокаменка (2245 человек). На остальной территории Мурманской области вирус подхватил всего 469 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 131 случай

Мурманск – 93 случая

Кировск – 86 случаев

Печенгский район - 37 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 31 случай

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 12 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 3 случая

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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