Коронавирус в Мурманской области. Последние новости за 20 мая 2020 года: 2684 заболевших и 1340 выздоровевших

Увы, пока коварная инфекция не покинула Кольский полуостров, и северянам приходится жить по ее правилам. Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе коронавирусом заболело 2684 жителей. За сутки медики подтвердили 18 новых случаев. Кончено, в последние дни темп роста зараженных резко снизился, но до идеала еще далеко. Хотя Заполярье уже опустилась в рейтинге по количеству заболевших в России на восьмую строчку.

По-прежнему львиная числа всех инфицированных COVD-19 приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где среди рабочих подтвержден 2237 случаев этого опасного вируса. Кстати, в последнее время этот очаг эпидемии в Заполярье уже не является лидером по приросту заболевших – всего три новых случая за сутки. Вероятно, это результат тех мер, которые принимаются на стройке. Теперь основной рост новых случаев приходится на остальную территорию Мурманской области, где выявлено уже 447 зараженных (+15 за сутки).

За минувшие сутки в Апатитах подтвердили еще один случай (всего 127 инфицированных), в Мурманске – сразу 10 (всего 81), Кольском районе и Мончегорске – по 2 (всего 27 и 12 соответственно).

В остальных муниципалитетах ситуация остается неизменной. В Кировске заболело 84 человека, Печенгском районе – 37, Североморске – 36, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Заполярные врачи смогли поставить на ноги 1340 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. К сожалению, жизни семерых северян вирус унес. 1337 человек остаются под наблюдением врачей.

Несмотря на то, что областной минздрав уверяет, что мест для ковдиных пациентов в больницах достаточно, в Мурмашах уже начали разворачивать новый госпиталь для них на 700 коек. Между тем, коронавирус нашли в перинатальном центре в Мурманске.

В Кировске, где по-прежнему действует запрет на работу салонов красоты, парикмахеры и мастера маникюра вышли на общественные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом». Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя больные коронавирусом северяне и рабочие с Белокаменки: (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок. Средства защиты для северян были приобретены из внебюджетных денег (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России. Заполярье обогнали сразу два региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru