Только не оставляйте нас!

С первых минут Великой Отечественной войны на полуостровах Рыбачий и Средний и на хребте Муста-Тунтури велись ожесточенные бои. Хорошо подготовленным горным егерям никак не удавалось прорвать оборону советских воинов, хотя не раз казалось, что цель почти достигнута. Уже к сентябрю 1941 года было понятно, что блиц-криг в Арктике провалился. Элитные немецкие войска, обученные всем премудростям войны в условиях Крайнего Севера, прекрасно вооруженные и экипированные, не смогли справиться, по сути, с зелеными юнцами. Одним из защитников Заполярья был старший сержант Афанасий Кореньков.

- Отец любил пошутить. Помню, спрашиваю: «Папа, а ты настоящих немцев видел?», а он отвечает: «Да, издали», - вспоминает сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолий Кореньков.

Издали?! С фронта Афанасий Семенович вернулся с двумя ранениями и орденом Красной Звезды на груди. Правда, высокую награду старший сержант получил не на нежно любимом им Севере, а на 3-м Украинском фронте.

Месячная норма пшена за защиту

На фронт уроженца мордовского села Булдыгино Афанасия Коренькова призвали 2 августа 1941 года из Свердловской области. Увы, его семье не удалось проследить его боевой путь, а на сайте «Память народа» указано, что воевал он на 3-м Украинском. Однако довелось 30-летнему Афанасию Коренькову защищать и Арктику.

- Сестра запомнила, что отец воевал на полуострове Рыбачий. Бои там шли жестокие, а недалеко стояли дома местных жителей. Молодая красивая женщина – не русская, вроде, близкая к мордве – предложила отцу и троим его сослуживцам зайти в гости, а она поесть сварит. Они пришли, женщина поставила перед ними на стол пшенную кашу, сама есть отказалась, а у самой взгляд с поволокой, - рассказывает один случай Анатолий Кореньков.

Одним из защитников Заполярья был старший сержант Афанасий Кореньков.

Ни Афанасий Кореньков, ни его товарищи даже предположить не могли, на что решилась прекрасная северянка. Ее выдали спрятавшиеся за печкой дети. Два мальчика и две девочки, старшей из которых было 10, а остальным восемь, шесть и четыре года, глядели на красноармейцев голодными глазами.

- Бойцы позвали детей за стол, и те стали есть с жадностью. А их мать только приговаривала: «Не надо! Не надо! Мы не умрем с голоду! Мы выживем!», а потом едва ли не на колени кинулась: «Вы только не уходите!». Эти слова отец запомнил на всю жизнь, - говорит сын ветерана. – Оказывается, она отдала всю их месячную норму еды, чтобы те не уходили с Рыбачьего.

Афанасия Коренькова и его товарищей эта сцена настолько впечатлила (один парень, из Березняков, шел и плакал), что они прицепили к ремням гранаты и поклялись, что если придут немцы, ни за что не оставят свой пост и лучше взорвут себя. Двое из этой четверки погибли, а Афанасий Семенович и тот парень из Березняков, когда пошло нормальное снабжение, постоянно ходили и подкармливали детей той отчаявшейся женщины.

- Отец очень гордился, что по всему Союзу немцы захватывали города и деревни, а они выстояли до конца, - улыбается Анатолий Афанасьевич.

Ради внучки и правнука

Не прошло и 40 лет с тех событий, как на Крайний Север приехал служить и сам Анатолий Кореньков. В 1980 году его призвали на срочную службу и распределили в воинскую часть недалеко от Мурманска.

- В первом же письме отец мне написал: «Я даже предположить не мог, что мой сын будет служить там, где я воевал. Хорошо, что тебя направили именно туда!» Я тогда очень удивился и ответил: «Почему? Здесь же холодно очень». «Зато какие люди!», - был ответ. Тогда я решил для себя, что вернусь из армии и обязательно расспрошу его, как он защищал Заполярье. Но, к сожалению, не довелось. Приехал я уже его хоронить, - вспоминает Анатолий Кореньков.

Срочная служба закончилась в 1982 году, и, казалось бы, удивительная связь этой мордовской семьи с Крайним Севером оборвалась. Но не прошло и 40 лет, как дочь Анатолия Афанасьевича вышла замуж и вслед за супругом уехала жить в Мурманск, где и родился правнук старшего сержанта Коренькова. Не зря его предок защищал Заполярье от фашистов – судьбе было угодно, чтобы его потомки жили на мирной кольской земле.

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