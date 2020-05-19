2020-05-19T16:37:18+03:00
Общество

Только не оставляйте нас!

Потомки защитника Заполярья Афанасия Коренькова спустя 76 лет живут на любимом им Крайнем Севере
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На фронт уроженца мордовского села Булдыгино Афанасия Коренькова призвали 2 августа 1941 года из Свердловской области.На фронт уроженца мордовского села Булдыгино Афанасия Коренькова призвали 2 августа 1941 года из Свердловской области.
Изменить размер текста:

С первых минут Великой Отечественной войны на полуостровах Рыбачий и Средний и на хребте Муста-Тунтури велись ожесточенные бои. Хорошо подготовленным горным егерям никак не удавалось прорвать оборону советских воинов, хотя не раз казалось, что цель почти достигнута. Уже к сентябрю 1941 года было понятно, что блиц-криг в Арктике провалился. Элитные немецкие войска, обученные всем премудростям войны в условиях Крайнего Севера, прекрасно вооруженные и экипированные, не смогли справиться, по сути, с зелеными юнцами. Одним из защитников Заполярья был старший сержант Афанасий Кореньков.

- Отец любил пошутить. Помню, спрашиваю: «Папа, а ты настоящих немцев видел?», а он отвечает: «Да, издали», - вспоминает сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолий Кореньков.

Издали?! С фронта Афанасий Семенович вернулся с двумя ранениями и орденом Красной Звезды на груди. Правда, высокую награду старший сержант получил не на нежно любимом им Севере, а на 3-м Украинском фронте.

Месячная норма пшена за защиту

На фронт уроженца мордовского села Булдыгино Афанасия Коренькова призвали 2 августа 1941 года из Свердловской области. Увы, его семье не удалось проследить его боевой путь, а на сайте «Память народа» указано, что воевал он на 3-м Украинском. Однако довелось 30-летнему Афанасию Коренькову защищать и Арктику.

- Сестра запомнила, что отец воевал на полуострове Рыбачий. Бои там шли жестокие, а недалеко стояли дома местных жителей. Молодая красивая женщина – не русская, вроде, близкая к мордве – предложила отцу и троим его сослуживцам зайти в гости, а она поесть сварит. Они пришли, женщина поставила перед ними на стол пшенную кашу, сама есть отказалась, а у самой взгляд с поволокой, - рассказывает один случай Анатолий Кореньков.

Одним из защитников Заполярья был старший сержант Афанасий Кореньков.

Одним из защитников Заполярья был старший сержант Афанасий Кореньков.

Ни Афанасий Кореньков, ни его товарищи даже предположить не могли, на что решилась прекрасная северянка. Ее выдали спрятавшиеся за печкой дети. Два мальчика и две девочки, старшей из которых было 10, а остальным восемь, шесть и четыре года, глядели на красноармейцев голодными глазами.

- Бойцы позвали детей за стол, и те стали есть с жадностью. А их мать только приговаривала: «Не надо! Не надо! Мы не умрем с голоду! Мы выживем!», а потом едва ли не на колени кинулась: «Вы только не уходите!». Эти слова отец запомнил на всю жизнь, - говорит сын ветерана. – Оказывается, она отдала всю их месячную норму еды, чтобы те не уходили с Рыбачьего.

Афанасия Коренькова и его товарищей эта сцена настолько впечатлила (один парень, из Березняков, шел и плакал), что они прицепили к ремням гранаты и поклялись, что если придут немцы, ни за что не оставят свой пост и лучше взорвут себя. Двое из этой четверки погибли, а Афанасий Семенович и тот парень из Березняков, когда пошло нормальное снабжение, постоянно ходили и подкармливали детей той отчаявшейся женщины.

- Отец очень гордился, что по всему Союзу немцы захватывали города и деревни, а они выстояли до конца, - улыбается Анатолий Афанасьевич.

Ради внучки и правнука

Не прошло и 40 лет с тех событий, как на Крайний Север приехал служить и сам Анатолий Кореньков. В 1980 году его призвали на срочную службу и распределили в воинскую часть недалеко от Мурманска.

- В первом же письме отец мне написал: «Я даже предположить не мог, что мой сын будет служить там, где я воевал. Хорошо, что тебя направили именно туда!» Я тогда очень удивился и ответил: «Почему? Здесь же холодно очень». «Зато какие люди!», - был ответ. Тогда я решил для себя, что вернусь из армии и обязательно расспрошу его, как он защищал Заполярье. Но, к сожалению, не довелось. Приехал я уже его хоронить, - вспоминает Анатолий Кореньков.

Срочная служба закончилась в 1982 году, и, казалось бы, удивительная связь этой мордовской семьи с Крайним Севером оборвалась. Но не прошло и 40 лет, как дочь Анатолия Афанасьевича вышла замуж и вслед за супругом уехала жить в Мурманск, где и родился правнук старшего сержанта Коренькова. Не зря его предок защищал Заполярье от фашистов – судьбе было угодно, чтобы его потомки жили на мирной кольской земле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: «Когда началась война, моему отцу было всего три года. Выжил он только чудом». Губернатор Мурманской области рассказал историю своей семьи, которую тоже коснулась Великая Отечественная война [видео] (Подробности)

Прадедушка, пишу тебе и о тебе…«Комсомолка» публикует письма детей о родных, прошедших войну (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В год 75-летия Великой Победы - скажите «Спасибо!» близким, прошедшим войну
Мы продолжаем всероссийский проект «Имена нашей Победы». Впишите современным цифровым языком имена своих близких в летопись народной памяти. Добавьте имена ваших героев на большую пиксельную открытку
Юрий Поляков: У нас торжествует бюджетный патриотизм. Там, где деньги, патриотов - не протолкнуться!
Знаменитый писатель побеседовал с журналистами "КП" Любовью Моисеевой и Александром Гамовым о русском мире и отсутствии высокой военной поэзии на телеэкранах в дни празднования 75-летия Победы
Новости 24
Дикие лошади в Кузомени пережили зиму благодаря помощи неравнодушных людей
Новый ковидный госпиталь в Мурманской области на 9,5 тысячи квадратных метров будет принимать 700 пациентов
Карантин в Кировске из-за коронавируса: парикмахеры и мастера маникюра вышли на общественные работы
У сотрудников перинатального центра в Мурманске нашли коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие меры в Белокаменке принимают, чтобы погасить эпидемию коронавируса
В Кандалакше рядом со школой нашли завернутый в одеяло труп собаки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России
Стихотворение про Мурманск вошло в топ-20 лучших поэтических произведений Шотландии
Прокуратура проверит свалку инструментов для диализа на улице Полухина в Мурманске
В Североморске опять появилась лужа, для которой создали Instagram
В Мурманской области оставшиеся без выпускных из-за коронавируса дети переводят деньги на благотворительность
Экс-министр здравоохранения Мурманской области находится под подпиской о невыезде
В Апатитах в полуразрушенном боксе нашли череп с зубным протезом
«Даже плитку уложить нормально не можете»: Губернатор Мурманской области потребовал уволить тех, кто принимал сквер у памятника Кирову
Губернатор Мурманской области назвал весеннюю уборку безобразием
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На общественные работы по благоустройству трудоустроили 30 жителей Мурманской области
В Апатитах откачают лужу, без которой, как говорят горожане, и весна не наступит
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: следователи и прокуратура проверят, выплатили ли медикам, борющимся с коронавирусом, обещанные деньги в полном объеме
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области на коронавирус обследовали 330 волонтеров и 833 сотрудника общественного транспорта
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Выплата медикам положена единовременно за риск работы с ковидом без учета часов и смен»
Житель Североморска признался в убийстве парня в ночном клубе
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом»
В Мурманске подсчитали стоимость пюре с котлеткой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок