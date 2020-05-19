Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 мая 2020 года: 71 зараженный, 7 умерших

Число жителей и гостей Мурманской области, вылечившихся от коронавируса, все растет, что не может не радовать. 17 мая их число было 1282, а уже 18-го - 1288. Кажется, что прирост небольшой, но 16 мая оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщал о 768 пациентах, которые победили COVID-19.

Также, по последним данным, в регионе 2666 заболевших коронавирусом, почти 85% из их числа - это рабочие со стройки Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке. - 2234 человека (два новых случая за сутки).

Также новых больных выявили в Апатитах (126 заболевших, 4 новых случая), Кировске (84 и 4 соответственно), Мурманске (71 и 4 соответственно), Кольском районе (25 и 1 соответственно).

Помимо этого, в Печенгском районе 37 заболевших, Североморске – 36, Полярном – 21, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

С начала пандемии коронавирус унес жизни семи северян. Последняя, седьмая жертва COVID-19 - 60-летний житель Мурманска. Девять северян находятся в состоянии средней тяжести.

Как же COVID-19 меняет жизнь в Мурманской области? Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заверил, что все медработники и водители "скорой", работающие с ковидными больными, уже получили стимулирующие выплаты, которые пересчитали по новым рекомендациям Минздрава. Прокуратура и следователи проводят проверку по сообщениям о некорректных суммах.

Большое внимание продолжают уделять безопасности: в регионе за неделю раздали более 500 тысяч медицинских масок, а также проверили более 300 волонтеров. Справки от врачей для посещения детских садов отменили. Точнее, теперь это не забота родителей.

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