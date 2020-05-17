2020-05-17T02:15:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 17 мая 2020 года: 66 зараженных, 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 17 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом.В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 12 мая в Мурманской области снят режим самоизоляции. Но это не значит, что не будет расти число заболевших COVID-19. Как и предупреждал ранее губернатор Андрей Чибис, новые зараженные будут и летом может случиться вторая волна коронавируса. А говорить о втором и третьем этапах снятия ограничений рано: глава области недоволен, как соблюдается масочный режим.

Сейчас в Мурманской области 2644 заболевших, 93 новых случая за сутки

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - это Белокаменка. Здесь за сутки еще 83 человека заболели коронавирусом и общее число больных на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений выросло до 2228. Еще 416 случаев новой инфекции зарегистрировали в других городах области.

Второй по численности ковидный очаг - это Апатитско-Кировская агломерация: 119 заболевших в Апатитах (+2 за сутки) и 82 в Кировске (+2).

По трое новых больных также выявили в Мурманске (общее число 66) и Кольском районе (24).

В других городах области цифры следующие: 37 - в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 35 - в Североморске, 6 - в Снежногорске, 5 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

При этом 768 пациентов выздоровели, а 1870 человек еще находятся на лечении с CoViD-19. К сожалению, с начала пандемии инфекция унесла жизни шести северян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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