Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 16 мая 2020 года: где больше всего заболевших

Эпидемия коронавируса, несмотря на все свои старания, так и не смогла охватить весь Кольский полуостров – четыре муниципалитета Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной смогли выставить кордоны, которые новой опасной инфекции оказались не по зубам. Но большинство: 6 городов, 2 ЗАТО и 5 район продолжают бороться с заразой.

Всего же в Мурманской области подтверждено 2644 случая COVID-19, 768 человек врачи поставили на ноги. Шесть северян погибли.

Неизменным лидером по числу инфицированных остается Белокаменка (2 228 человек). На остальной территории Мурманской области заражено всего 416 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 119 случаев

Кировск – 82 случаев

Мурманск – 66 случаев

Печенгский район - 37 случаев

Кольский район – 24 случая

Полярный – 21 случай

Североморск – 35 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Мончегорск – 10 случаев

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай

Ловозерский район – 3 случая.

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