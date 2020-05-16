2020-05-15T23:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 мая 2020 года: 2551 заболевший и 711 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 16 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Масочный режим пришелся по нраву не всем северянам.Масочный режим пришелся по нраву не всем северянам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже пятый день жители Мурманской области учатся жить в условиях масочного режима. Правда, как заметил глава региона Андрей Чибис, далеко не все северяне неукоснительно соблюдают новые правила безопасности.

А, тем временем, согласно последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, подтвержден 2551 случай новой коронавирусной инфекции. Правда, медикам удалось вылечить 711 заболевших и не допустить высоко роста погибших – в Заполярье от COVID-19 умерло шесть северян. Главный врач Аптаитско-Кировской больницы рассказал, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом.

В целом же картина эпидемии на Кольском полуострове уже несколько недель остается неизменной. В рейтинге по количеству заболевших в Мурманской области по-прежнему остается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где темпа роста хоть и замедлились, но не остановились окончательно. На западном берегу Кольского залива опасный вирус подхватило 2145 рабочих (+42 новых случая за сутки). Основная вспышка произошла среди сотрудников одного из подрядчиков - компании «Велесстрой». Однако на борту круизного парома «Принцесса Анастасия» разместят не ее рабочих.

К сожалению, не отстает ив торой очаг инфекции. В Апатитах и Кировске COVID-19 коронавирус выявили у 117 и 80 человек соответственно. По этой причине аэропорт «Хибины» останется закрытым до 31 мая. В Мурманске заболело 63 жителя, Печенгском районе – 37, Североморске – 35, Кольском районе и Полярном – по 21 зараженному. Правда, есть и ряд муниципалитетов, где число выявленных инфицированных едва дотягивает до десятка. В Мончегорске вирус подхватило 10 человек, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5,Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре -1.

Рост пусть небольшой, но все же есть. Между тем, глава Роспотребнадзора рассказала, когда ждать второго и третьего этапа снятия ограничений. Но пока об этом можно лишь мечтать, но уже сейчас северянам, чьи дети идут в дежурные группы в детские сады, придется оформить справки. Правда, в министерстве образования Мурманской области уже прорабатывают варианты, как максимально упростить эту процедуру.

Также в ведомстве думают, как скрасить выпускникам отмену «Последнего звонка» и как организовать летний отдых детей в условиях сложившейся ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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