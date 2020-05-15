2020-05-15T17:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах
Елена МОЛОДЦОВА
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Вот так выглядит карта распространения коронавируса в Заполярье.Вот так выглядит карта распространения коронавируса в Заполярье.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Новая коронавирусная инфекция несколько ослабила хватку в Заполярье. Опасный вирус проник уже в 13 муниципалитетов. Пока оборону упорно держат Терский район и три ЗАТО: Видяево, Заозерск и Островной – там не подтвержден ни один случай COVID-19.

Всего же в Мурманской области выявлен 2551 зараженный коронавирусом, 711 человек медикам удалось излечить от этой заразы. Шесть северян погибли.

Абсолютным лидером по числу пациентов с COVID-19 остается Белокаменка (2 145 человек). На остальной территории Мурманской области подтверждено всего 406 случаев опасной инфекции.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 117 случаев

Кировск – 80 случаев

Мурманск – 63 случаев

Печенгский район - 37 случаев

Полярный – 21 случай

Североморск – 35 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Кольский район – 21 случай

Оленегорск – 5 случаев

Мончегорск – 10 случаев

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай

Ловозерский район – 3 случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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