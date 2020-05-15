Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Новая коронавирусная инфекция несколько ослабила хватку в Заполярье. Опасный вирус проник уже в 13 муниципалитетов. Пока оборону упорно держат Терский район и три ЗАТО: Видяево, Заозерск и Островной – там не подтвержден ни один случай COVID-19.
Всего же в Мурманской области выявлен 2551 зараженный коронавирусом, 711 человек медикам удалось излечить от этой заразы. Шесть северян погибли.
Абсолютным лидером по числу пациентов с COVID-19 остается Белокаменка (2 145 человек). На остальной территории Мурманской области подтверждено всего 406 случаев опасной инфекции.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Апатиты – 117 случаев
Кировск – 80 случаев
Мурманск – 63 случаев
Печенгский район - 37 случаев
Полярный – 21 случай
Североморск – 35 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Кольский район – 21 случай
Оленегорск – 5 случаев
Мончегорск – 10 случаев
Полярные Зори – 5 случаев
Кандалакша – 2 случая
Ковдор – 1 случай
Ловозерский район – 3 случая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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