Генпрокуратура займется историей мальчика из Мончегорска, которого отчим избил до реанимации
Машина правосудия закрутилась: все меньше шансов у 25-летнего изверга из Мончегорска выйти сухим из воды после того, как он избил пасынка до реанимации.
Кирилл* в 2019 году женился на Екатерине, у которой был 7-летний сын Паша. Мальчик и отчим не поладили, и мужчина стал воспитывать пасынка кулаками. Довоспитывался до того, что 25 марта этого года Паша попал в реанимацию с разрывом кишечника. Следователи сразу же завели на молодого мужчину уголовное дело, а после вскрылись подробности...
Оказывается, издевательства над ребенком длились 9 месяцев. Екатерина смотрела на них и молчала, покрывала мужа. О том, что происходит на дверьми квартиры, знала прабабушка Паши, она единственная обращалась куда только можно, чтобы правнука спасли. Но и органы опеки, и сотрудники ПДН, и в администрации Мончегорска не увидели проблемы. Точнее, всего ее масштаба. Семью признали находящейся в опасном социальном положении, разработали для нее программу реабилитации. Да только утвердили ее в день, когда Паша попал в реанимацию.
И только после этого взрослые поняли, насколько все серьезно. Возбуждены четыре уголовных дела: два против отчима за умышленное причинение тяжкого время малолетнему и за истязание, одно против матери, не исполнявшей родительские обязанности, еще одно по статье "Халатность" - оно касается органы опеки и прочих.
Также заместитель главы администрации города, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования привлечен к дисциплинарной ответственности.
История вышла на федеральный уровень: о ней рассказали в своих Instagram блогеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева. Также Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова написала обращения в Генпрокуратуру и СКР, чтобы те взяли ситуацию на контроль. И первый ответ есть.
- Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль получившую широкий общественный резонанс ситуацию, связанную с совершением домашнего насилия в отношении 7-летнего ребенка в г. Мончегорске Мурманской области. Проведенными прокуратурой Мурманской области проверками установлены факты бездействия органов и учреждений системы профилактики, допустивших нахождение мальчика в условиях, представляющих опасность для его жизни и здоровья. Полнота и качество проверочных мероприятий будут оценены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, - уточнили в ведомстве.
Также там будут следить за процессом лишения матери Паши родительских прав. Ситуацию на личном контроле держит и губернатор Мурманской области. К слову, сам мальчик сейчас уже выписался из больницы и живет с прабабушкой.
*имена членов семьи изменены
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